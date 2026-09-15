Robin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Bridge of Sighs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
В наличии
Код товара: 676251
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401700891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Bridge of Sighs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bridge Of Sighs (2024 Stereo Mix), Day Of The Eagle, Bridge Of Sighs, In This Place, The Fool And Me, Too Rolling Stoned, About To Begin, Lady Love, Little Bit Of Sympathy, Live At The Record Plant, Sausalito, USA, 29th May, 1974, Twice Removed From Yesterday, Bridge Of Sighs, Alethea, Lady Love, Daydream, Too Rolling Stoned, I Cant Wait Much Longer, Day Of The Eagle, Little Bit Of Sympathy, Rock Me Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) виниловая пластинка
Переиздание, посвященное 50-летию Bridge of Sighs, второго альбома Робина Троуэра после ухода из Procol Harum. Ремастированное издание на виниле 180 г, Half Speed Master.. Bridge of Sighs после выхода получил признание критиков и стал коммерческим прорывом: было продано 3 миллиона копий по всему миру. 50 лет спустя эти новые миксы курировались Робином и включают в себя расширенные версии оригинального альбома, ремиксированные с оригинальных мастер-лент. На втором диске можно услышать трио во время турне по США в поддержку альбома Live at The Record Plant, Sausalito, May 1974, впервые доступного в полном объеме и ремастированного с оригинальных мастер-лент - запись звучит так же захватывающе, как это было для присутствовавших.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401700891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Bridge of Sighs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bridge Of Sighs (2024 Stereo Mix), Day Of The Eagle, Bridge Of Sighs, In This Place, The Fool And Me, Too Rolling Stoned, About To Begin, Lady Love, Little Bit Of Sympathy, Live At The Record Plant, Sausalito, USA, 29th May, 1974, Twice Removed From Yesterday, Bridge Of Sighs, Alethea, Lady Love, Daydream, Too Rolling Stoned, I Cant Wait Much Longer, Day Of The Eagle, Little Bit Of Sympathy, Rock Me Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Переиздание, посвященное 50-летию Bridge of Sighs, второго альбома Робина Троуэра после ухода из Procol Harum. Ремастированное издание на виниле 180 г, Half Speed Master.. Bridge of Sighs после выхода получил признание критиков и стал коммерческим прорывом: было продано 3 миллиона копий по всему миру. 50 лет спустя эти новые миксы курировались Робином и включают в себя расширенные версии оригинального альбома, ремиксированные с оригинальных мастер-лент. На втором диске можно услышать трио во время турне по США в поддержку альбома Live at The Record Plant, Sausalito, May 1974, впервые доступного в полном объеме и ремастированного с оригинальных мастер-лент - запись звучит так же захватывающе, как это было для присутствовавших.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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