Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 692502
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5 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка
25-летие альбома Californication Red Hot Chili Peppers отмечается лимитированным изданием в виде двух пластинок на красном и синем виниле. В альбом, удостоенный премии «Грэмми», вошли такие песни, как «Scar Tissue», «Otherside» и «Californication».. Некоторая музыка остается молодой навсегда. «Californication» группы Red Hot Chili Peppers — именно такой случай. Разве кто-нибудь назовет такие вещи, как Otherside, Scar Tissue или заглавный трек, старымиx И все же в этом году альбом отмечает свое 25-летие. Californication является самым коммерчески успешным альбомом группы. На сегодняшний день он продан тиражом более 16 миллионов копий, включая 5 миллионов в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
25-летие альбома Californication Red Hot Chili Peppers отмечается лимитированным изданием в виде двух пластинок на красном и синем виниле. В альбом, удостоенный премии «Грэмми», вошли такие песни, как «Scar Tissue», «Otherside» и «Californication».. Некоторая музыка остается молодой навсегда. «Californication» группы Red Hot Chili Peppers — именно такой случай. Разве кто-нибудь назовет такие вещи, как Otherside, Scar Tissue или заглавный трек, старымиx И все же в этом году альбом отмечает свое 25-летие. Californication является самым коммерчески успешным альбомом группы. На сегодняшний день он продан тиражом более 16 миллионов копий, включая 5 миллионов в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Red Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (0093624843276) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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