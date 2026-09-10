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The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка

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The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 1
The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 2
The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 3
The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 4
The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Starboy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 1
  • The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 2
  • The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 3
  • The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 4
  • The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602557227512]
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Starboy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка

The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602557227512]
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Starboy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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