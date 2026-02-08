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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 3
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 6
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 7
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 8
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 9
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 10
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 11
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 12
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 14
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 15
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 16
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 18
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 19
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 20
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 21
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 22
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 23
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Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 6
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 7
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 8
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 9
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 10
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 11
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 12
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 13
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 14
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 15
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 16
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 17
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 18
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 19
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 20
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 21
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 22
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 23
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 24
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 25
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 26
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 27
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 28
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 29
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 30
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 31
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 32
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 33
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 34
  • Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WATERS, ROGER
filter_none Товар входит в коллекцию WATERS, ROGER

Коллекция WATERS, ROGER


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751554115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Flesh?, The Thin Ice, Another Brick In The Wall, Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall, Part 2, The Ballad Of Jean Charles De Menezes, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, What Shall We Do Now?, Young Lust, One Of My Turns, Don't Leave Me Now, Another Brick In The Wall, Part 3, Last Few Bricks, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out There?, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Run Like
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка

Track List

A1In The Flesh?
A2The Thin Ice
A3Another Brick In The Wall, Part 1
A4The Happiest Days Of Our Lives
A5Another Brick In The Wall, Part 2
A6The Ballad Of Jean Charles De Menezes
B1Mother
B2Goodbye Blue Sky
B3Empty Spaces
B4What Shall We Do Now?
C1Young Lust
C2One Of My Turns
C3Don't Leave Me Now
C4Another Brick In The Wall, Part 3
C5Last Few Bricks
C6Goodbye Cruel World
D1Hey You
D2Is There Anybody Out There?
D3Nobody Home
D4Vera
D5Bring The Boys Back Home
E1Comfortably Numb
E2The Show Must Go On
E3In The Flesh
E4Run Like Hell
F1Waiting For The Worms
F2Stop
F3The Trial
F4Outside The Wall



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом! Очень доволен покупкой. Хорошее дополнение в моей коллекции винила Пинков.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751554115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Flesh?, The Thin Ice, Another Brick In The Wall, Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall, Part 2, The Ballad Of Jean Charles De Menezes, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, What Shall We Do Now?, Young Lust, One Of My Turns, Don't Leave Me Now, Another Brick In The Wall, Part 3, Last Few Bricks, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out There?, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Run Like
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1In The Flesh?
A2The Thin Ice
A3Another Brick In The Wall, Part 1
A4The Happiest Days Of Our Lives
A5Another Brick In The Wall, Part 2
A6The Ballad Of Jean Charles De Menezes
B1Mother
B2Goodbye Blue Sky
B3Empty Spaces
B4What Shall We Do Now?
C1Young Lust
C2One Of My Turns
C3Don't Leave Me Now
C4Another Brick In The Wall, Part 3
C5Last Few Bricks
C6Goodbye Cruel World
D1Hey You
D2Is There Anybody Out There?
D3Nobody Home
D4Vera
D5Bring The Boys Back Home
E1Comfortably Numb
E2The Show Must Go On
E3In The Flesh
E4Run Like Hell
F1Waiting For The Worms
F2Stop
F3The Trial
F4Outside The Wall


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом! Очень доволен покупкой. Хорошее дополнение в моей коллекции винила Пинков.


Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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