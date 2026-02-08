Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 99612
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4 860 руб.
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Коллекция WATERS, ROGER
Коллекция WATERS, ROGER
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-
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751554115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Flesh?, The Thin Ice, Another Brick In The Wall, Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall, Part 2, The Ballad Of Jean Charles De Menezes, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, What Shall We Do Now?, Young Lust, One Of My Turns, Don't Leave Me Now, Another Brick In The Wall, Part 3, Last Few Bricks, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out There?, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Run Like
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка
Track List
|A1
|In The Flesh?
|A2
|The Thin Ice
|A3
|Another Brick In The Wall, Part 1
|A4
|The Happiest Days Of Our Lives
|A5
|Another Brick In The Wall, Part 2
|A6
|The Ballad Of Jean Charles De Menezes
|B1
|Mother
|B2
|Goodbye Blue Sky
|B3
|Empty Spaces
|B4
|What Shall We Do Now?
|C1
|Young Lust
|C2
|One Of My Turns
|C3
|Don't Leave Me Now
|C4
|Another Brick In The Wall, Part 3
|C5
|Last Few Bricks
|C6
|Goodbye Cruel World
|D1
|Hey You
|D2
|Is There Anybody Out There?
|D3
|Nobody Home
|D4
|Vera
|D5
|Bring The Boys Back Home
|E1
|Comfortably Numb
|E2
|The Show Must Go On
|E3
|In The Flesh
|E4
|Run Like Hell
|F1
|Waiting For The Worms
|F2
|Stop
|F3
|The Trial
|F4
|Outside The Wall
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751554115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Flesh?, The Thin Ice, Another Brick In The Wall, Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall, Part 2, The Ballad Of Jean Charles De Menezes, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, What Shall We Do Now?, Young Lust, One Of My Turns, Don't Leave Me Now, Another Brick In The Wall, Part 3, Last Few Bricks, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out There?, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Run Like
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|In The Flesh?
|A2
|The Thin Ice
|A3
|Another Brick In The Wall, Part 1
|A4
|The Happiest Days Of Our Lives
|A5
|Another Brick In The Wall, Part 2
|A6
|The Ballad Of Jean Charles De Menezes
|B1
|Mother
|B2
|Goodbye Blue Sky
|B3
|Empty Spaces
|B4
|What Shall We Do Now?
|C1
|Young Lust
|C2
|One Of My Turns
|C3
|Don't Leave Me Now
|C4
|Another Brick In The Wall, Part 3
|C5
|Last Few Bricks
|C6
|Goodbye Cruel World
|D1
|Hey You
|D2
|Is There Anybody Out There?
|D3
|Nobody Home
|D4
|Vera
|D5
|Bring The Boys Back Home
|E1
|Comfortably Numb
|E2
|The Show Must Go On
|E3
|In The Flesh
|E4
|Run Like Hell
|F1
|Waiting For The Worms
|F2
|Stop
|F3
|The Trial
|F4
|Outside The Wall
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом! Очень доволен покупкой. Хорошее дополнение в моей коллекции винила Пинков.
Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Roger Waters - The Wall (0888751554115) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом! Очень доволен покупкой. Хорошее дополнение в моей коллекции винила Пинков.