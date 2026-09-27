The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 699267
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
5 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка
В свои ранние дни Sweet не знали покоя — а потому коллектив записывал хиты один за другим в постоянном потоке. По разным причинам многие из этих записей не попали на тот или иной альбом и даже не стали би-сайдами — а затем и потерялись, когда мир окончательно стал цифровым. “The Lost Singles 2.0” —это коллекция всех замечательных треков, которые не попали ни в один альбом Sweet.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
В свои ранние дни Sweet не знали покоя — а потому коллектив записывал хиты один за другим в постоянном потоке. По разным причинам многие из этих записей не попали на тот или иной альбом и даже не стали би-сайдами — а затем и потерялись, когда мир окончательно стал цифровым. “The Lost Singles 2.0” —это коллекция всех замечательных треков, которые не попали ни в один альбом Sweet.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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