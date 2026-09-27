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The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка

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The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 1
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 2
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 3
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 4
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 1
  • The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 2
  • The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 3
  • The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 4
  • The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка

В свои ранние дни Sweet не знали покоя — а потому коллектив записывал хиты один за другим в постоянном потоке. По разным причинам многие из этих записей не попали на тот или иной альбом и даже не стали би-сайдами — а затем и потерялись, когда мир окончательно стал цифровым. “The Lost Singles 2.0” —это коллекция всех замечательных треков, которые не попали ни в один альбом Sweet.

Отзывы о товаре The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
В свои ранние дни Sweet не знали покоя — а потому коллектив записывал хиты один за другим в постоянном потоке. По разным причинам многие из этих записей не попали на тот или иной альбом и даже не стали би-сайдами — а затем и потерялись, когда мир окончательно стал цифровым. “The Lost Singles 2.0” —это коллекция всех замечательных треков, которые не попали ни в один альбом Sweet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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