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Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка

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Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 1
Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 2
Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 3
Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 1
  • Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 2
  • Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 3
  • Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445780976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445780976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twelve Carat Toothache
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reputation, Cooped Up w. Roddy Ricch, Lemon Tree, Wrapped Around Your Finger, I Like You (A Happier Song) w. Doja Cat, I Cannot Be (A Sadder Song) w. Gunna, Insane, Love/Hate Letter to Alcohol w. Fleet Foxes, Wasting Angels w. The Kid LAROI, Euthanasia, When I'm Alone, Waiting For a Miracle, One Right Now w. The Weeknd, New Recording 12, Jan 3, 2020


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Post Malone - Twelve Carat Toothache (coloured) (0602445780976) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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