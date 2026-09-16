Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Whitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка
«Forevermore» — одиннадцатый студийный альбом британской хард-рок-группы Whitesnake, выпущенный первоначально в 2011 году Издание на виниле ремикса 2025 года Whitesnake до сих пор остаются одной из самых успешных рок-групп всех времён. С момента выхода одноимённого альбома в 1987 году, который в одиночку завоевал несколько платиновых наград, и двух синглов номер один «Here I Go Again» и «Is This Love», группа стала неотъемлемой частью рок- и радиоэфира. Whitesnake — это культовая фигура в международном музыкальном мире и один из немногих «старых лошадок», которые до сих пор выпускают достойные альбомы. Благодаря своему красноречивому, всегда ухоженному, по-британски вежливому голосу, фронтмен Дэвид Ковердейл считается не только рок-идолом, но и джентльменом, которого боготворят в рок-индустрии. Вряд ли какой-либо другой музыкант так же обаятельно раскрывает темы любви и страсти в своих текстах. Вряд ли кто-то ещё так убедительно подкрепляет свои тексты захватывающими блюзовыми и соул-заимствованиями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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