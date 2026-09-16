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OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка

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OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 1
OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 2
OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719405
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497821969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fireworks, Professor Umbridge, Another Story, Dementors In The Underpass, Dumbledore's Army, Hall Of Prophecy, Possession, The Room Of Requirement, The Kiss, A Journey To Hogwarts, The Sirius Deception, Death Of Sirius, Umbridge Spoils A Beautiful Morning, Darkness Takes Over, The Ministry Of Magic, The Sacking Of Trelawney, Flight Of The Order Of The Phoenix, Loved Ones And Leaving
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка

«Harry Potter and the Order of the Phoenix (Original Motion Picture Soundtrack» — альбом-саундтрек к пятому фильму из серии о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Орден Феникса». Музыку написал британский композитор Николас Хупер. Издание на виниле. Мрачная партитура Николаса Хупера, номинированная на премию World Soundtrack Discovery Award, представляет культовую тему "Одержимость", которая позже прозвучит в "Дарах смерти". Этот виниловый релиз передает нарастающее напряжение и эмоциональную глубину фильма и знаменует собой новую смелую главу в музыкальном наследии сериала.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497821969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fireworks, Professor Umbridge, Another Story, Dementors In The Underpass, Dumbledore's Army, Hall Of Prophecy, Possession, The Room Of Requirement, The Kiss, A Journey To Hogwarts, The Sirius Deception, Death Of Sirius, Umbridge Spoils A Beautiful Morning, Darkness Takes Over, The Ministry Of Magic, The Sacking Of Trelawney, Flight Of The Order Of The Phoenix, Loved Ones And Leaving
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Harry Potter and the Order of the Phoenix (Original Motion Picture Soundtrack» — альбом-саундтрек к пятому фильму из серии о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Орден Феникса». Музыку написал британский композитор Николас Хупер. Издание на виниле. Мрачная партитура Николаса Хупера, номинированная на премию World Soundtrack Discovery Award, представляет культовую тему "Одержимость", которая позже прозвучит в "Дарах смерти". Этот виниловый релиз передает нарастающее напряжение и эмоциональную глубину фильма и знаменует собой новую смелую главу в музыкальном наследии сериала.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Harry Potter And The Order Of The Phoenix (Nicholas Hooper) (0603497821969) виниловая пластинка – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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