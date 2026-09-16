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Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка

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Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 1
Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 2
Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 3
Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 4
Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Afrodisiac
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 1
  • Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 2
  • Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 3
  • Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 4
  • Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227813710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Afrodisiac
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who I Am, Afrodisiac, Who Is She 2 U - Recall Version, Talk About Our Love (feat. Kanye West), I Tried, Where You Wanna Be, Focus, Sadiddy, Turn It Up, Necessary, Say You Will, Come as You Are, Finally, How I Feel, Should I Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who I Am, Afrodisiac, Who Is She 2 U - Recall Version, Talk About Our Love (feat. Kanye West), I Tried, Where You Wanna Be, Focus, Sadiddy, Turn It Up, Necessary, Say You Will, Come as You Are, Finally, How I Feel, Should I Go

Отзывы о товаре Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227813710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Afrodisiac
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who I Am, Afrodisiac, Who Is She 2 U - Recall Version, Talk About Our Love (feat. Kanye West), I Tried, Where You Wanna Be, Focus, Sadiddy, Turn It Up, Necessary, Say You Will, Come as You Are, Finally, How I Feel, Should I Go
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who I Am, Afrodisiac, Who Is She 2 U - Recall Version, Talk About Our Love (feat. Kanye West), I Tried, Where You Wanna Be, Focus, Sadiddy, Turn It Up, Necessary, Say You Will, Come as You Are, Finally, How I Feel, Should I Go
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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