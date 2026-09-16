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Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка

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Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 9
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 10
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 11
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 12
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 13
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 11
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 12
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 13
  • Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin'
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка

2LP — лимитированное эксклюзивное расширенное издание на оранжевом виниле RSD Indies весом 140 г в разворотном конверте. Это издание включает ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную гравировку на виниле на стороне D. Включает инструментальную композицию « Baluchitherium », впервые изданную на виниле с 1995 года. Balance первоначально выпущенный в 1995 году, стал последним студийным альбомом классического состава Van Halen : Сэмми Хагара Эдди Ван Халена Алекса Ван Халена и Майкла Энтони . Номинированная на премию «Грэмми», мультиплатиновая пластинка дебютировала на первом месте в Billboard 200 и породила хит Top 40 « Can't Stop Lovin' You », а также любимые фанатами « Don't Tell Me ( What Love Can Do )» и « Amsterdam ». В честь своего 30-летия Balance возвращается в новом ремастеринговом и расширенном издании, доступном в нескольких форматах. Делюкс-бокс включает 2 виниловых пластинки, 2 CD, Blu-ray и книгу. Среди основных моментов — восемь ранее не издававшихся живых треков со стадиона Уэмбли (24 июня 1995 г.), восстановленный инструментальный альбом « Baluchitherium » на виниле впервые с 1995 г. и шесть ремастированных промо-видеоклипов/видеозаписей на Blu-ray. Эти полные издания, которые просто необходимы коллекционерам Van Halen, сохраняют наследие Balance благодаря улучшенному звуку, архивным раритетам и визуальному повествованию. 2LP Orange Vinyl Edition: это издание включает в себя ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную виниловую гравировку на стороне D. Содержит синглы « Don't Tell Me ( What Love Can Do )», « Can't Stop Lovin' You » и « Amsterdam », а также инструментальную « Baluchitherium » — впервые с 1995 года изданную на виниле.

Отзывы о товаре Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin'
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
2LP — лимитированное эксклюзивное расширенное издание на оранжевом виниле RSD Indies весом 140 г в разворотном конверте. Это издание включает ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную гравировку на виниле на стороне D. Включает инструментальную композицию « Baluchitherium », впервые изданную на виниле с 1995 года. Balance первоначально выпущенный в 1995 году, стал последним студийным альбомом классического состава Van Halen : Сэмми Хагара Эдди Ван Халена Алекса Ван Халена и Майкла Энтони . Номинированная на премию «Грэмми», мультиплатиновая пластинка дебютировала на первом месте в Billboard 200 и породила хит Top 40 « Can't Stop Lovin' You », а также любимые фанатами « Don't Tell Me ( What Love Can Do )» и « Amsterdam ». В честь своего 30-летия Balance возвращается в новом ремастеринговом и расширенном издании, доступном в нескольких форматах. Делюкс-бокс включает 2 виниловых пластинки, 2 CD, Blu-ray и книгу. Среди основных моментов — восемь ранее не издававшихся живых треков со стадиона Уэмбли (24 июня 1995 г.), восстановленный инструментальный альбом « Baluchitherium » на виниле впервые с 1995 г. и шесть ремастированных промо-видеоклипов/видеозаписей на Blu-ray. Эти полные издания, которые просто необходимы коллекционерам Van Halen, сохраняют наследие Balance благодаря улучшенному звуку, архивным раритетам и визуальному повествованию. 2LP Orange Vinyl Edition: это издание включает в себя ремастеринг аудио на двух виниловых пластинках для улучшения качества звучания и эксклюзивную виниловую гравировку на стороне D. Содержит синглы « Don't Tell Me ( What Love Can Do )», « Can't Stop Lovin' You » и « Amsterdam », а также инструментальную « Baluchitherium » — впервые с 1995 года изданную на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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