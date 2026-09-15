America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара America - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка
Юбилейный сборник золотых хитов на двойном виниле британского фолк-рок-трио America. Группа празднует свой полувековой юбилей в этом году с трио компиляций, которые показывают, как она попала на вершины поп-чартов, прошла через музыкальные эпохи, и завоевала сердца бесчисленных поклонников. Группа мультиплатиновых продаж, возглавляемая основателями Джерри Бекли и Дьюи Баннеллом и известная своими запоминающимися и динамичными живыми выступлениями, также объявила несколько юбилейных концертов. America - фолк-рок трио было организовано в Лондоне в 1970 году, сыновьями американских военных, дислоцированных в Англии. Мультиинструменталисты-вокалисты Джерри Бекли, Дьюи Баннелл, Дэн Пик познакомились в конце 60х годов в Центральной высшей школе Уотфорда, где они учились и играли в местной группе Daze. После окончания учебы было образовано трио America и через год выпущен одноименный альбом, попавший на первое место в американском хит-параде. Такой же успех повторил и дебютный сингл A Horse With No Name в 1972 году. В 1973 году группа получила награду Грэмми, как лучший новый артист 1972 года. В 1974 году с группой начал работать Джордж Мартин, который стал продюсером пяти альбомов трио. В 1977 году трио покинул Дэн Пик, который занялся сольной карьерой, хотя иногда и присоединялся к группе на некоторые концертные выступления.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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