0075597905557, Byrne, David; Fatboy Slim, Here Lies Love виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fatboy Slim, David Byrne
Альбом (сингл)
Here Lies Love
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 632677
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5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fatboy Slim, David Byrne
Альбом (сингл)
Here Lies Love
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Trip-Hop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0075597905557, Byrne, David; Fatboy Slim, Here Lies Love виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Here Lies Love, Every Drop Of Rain, You’ll Be Taken Care Of, The Rose Of Tacloban, A Perfect Hand, Eleven Days, When She Passed By, Walk Like A Woman, Don’t You Agreex, Pretty Face, Ladies In Blue, Dancing Together, How Are Youx, Men Will Do Anything, The Whole Man, Never So Big, Please Don’t, American Trogodyte, Solano Avenue, Order 1081, Seven Years, Why Don’t You Love Mex
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fatboy Slim, David Byrne
Альбом (сингл)
Here Lies Love
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Trip-Hop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Here Lies Love, Every Drop Of Rain, You’ll Be Taken Care Of, The Rose Of Tacloban, A Perfect Hand, Eleven Days, When She Passed By, Walk Like A Woman, Don’t You Agreex, Pretty Face, Ladies In Blue, Dancing Together, How Are Youx, Men Will Do Anything, The Whole Man, Never So Big, Please Don’t, American Trogodyte, Solano Avenue, Order 1081, Seven Years, Why Don’t You Love Mex
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0075597905557, Byrne, David; Fatboy Slim, Here Lies Love виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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