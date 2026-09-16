Michael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
The Best Of Buble
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
В наличии
Код товара: 698644
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6 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624839392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
The Best Of Buble
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
Feeling Good, Haven t Met You Yet, Sway, Everything, Jones, Quizas Quizas Quizas, Higher, You & I, Home, L.O.V.E., Cry Me a River, Don t Blame It On Me, Baby (You ve Got What It Takes), Fever, Quando Quando Quando, Save the Last Dance for Me, Bring It On Home to Me, Moondance, Spider-man, It s a Beautiful Day, Hold On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пластинка
Коллекция неповторимого Майкла Бубле, включающая определяющие его карьеру песни, в том числе «Havent Met You Yet», «Feeling Good», «Sway» и другие, а также две новые никогда не издававшиеся: «Dont Blame It On Me» и «Quizas, Quizas, Quizas». Издание на виниле.. Майкл Бубле — исполнитель многочисленных хитов, с продажами более 60 миллионов записей по всему миру. Он выиграл четыре «Грэмми» и 14 премий Juno (главная музыкальная награда Канады). Четыре альбома Бубле возглавляли американский чарт «Биллборд». За свою карьеру музыкант восемь раз отправлялся в мировые туры, и билеты на все его концерты распродавались молниеносно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624839392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
The Best Of Buble
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
Feeling Good, Haven t Met You Yet, Sway, Everything, Jones, Quizas Quizas Quizas, Higher, You & I, Home, L.O.V.E., Cry Me a River, Don t Blame It On Me, Baby (You ve Got What It Takes), Fever, Quando Quando Quando, Save the Last Dance for Me, Bring It On Home to Me, Moondance, Spider-man, It s a Beautiful Day, Hold On
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Коллекция неповторимого Майкла Бубле, включающая определяющие его карьеру песни, в том числе «Havent Met You Yet», «Feeling Good», «Sway» и другие, а также две новые никогда не издававшиеся: «Dont Blame It On Me» и «Quizas, Quizas, Quizas». Издание на виниле.. Майкл Бубле — исполнитель многочисленных хитов, с продажами более 60 миллионов записей по всему миру. Он выиграл четыре «Грэмми» и 14 премий Juno (главная музыкальная награда Канады). Четыре альбома Бубле возглавляли американский чарт «Биллборд». За свою карьеру музыкант восемь раз отправлялся в мировые туры, и билеты на все его концерты распродавались молниеносно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Michael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пластинка - по цене 6030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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