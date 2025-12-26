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Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 9
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 10
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 11
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка

Track List

End Of The Beginning8:06
God Is Dead?8:52
Loner4:59
Zeitgeist4:37
Age Of Reason7:01
Live Forever4:46
Damaged Soul7:51
Dear Father7:20



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка

26.12.2025
Сергей

Достоинства:
Оформление.

Недостатки:
Производитель указан неверно.

Комментарий:
Этот альбом переиздан 7 июня 2013 г. в Чехии, а не в США!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

End Of The Beginning8:06
God Is Dead?8:52
Loner4:59
Zeitgeist4:37
Age Of Reason7:01
Live Forever4:46
Damaged Soul7:51
Dear Father7:20


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.12.2025
Сергей

Достоинства:
Оформление.

Недостатки:
Производитель указан неверно.

Комментарий:
Этот альбом переиздан 7 июня 2013 г. в Чехии, а не в США!


Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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