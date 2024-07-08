The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401673
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567098348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, Getting Better, Fixing A Hole, She's Leaving Home, Kite!, Within Yiou Without You, When I'm Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning Good Morning, Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise), A Day In The Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
|2:02
|A2
|With A Little Help From My Friends
|2:44
|A3
|Lucy In The Sky With Diamonds
|3:28
|A4
|Getting Better
|2:47
|A5
|Fixing A Hole
|2:37
|A6
|She's Leaving Home
|3:23
|A7
|Being For The Benefit Of Mr. Kite
|2:35
|B1
|Within You Without You
|5:06
|B2
|When I'm Sixty-Four
|2:38
|B3
|Lovely Rita
|2:44
|B4
|Good Morning Good Morning
|2:36
|B5
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)
|1:19
|B6
|A Day In The Life
|5:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567098348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, Getting Better, Fixing A Hole, She's Leaving Home, Kite!, Within Yiou Without You, When I'm Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning Good Morning, Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise), A Day In The Life
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
|2:02
|A2
|With A Little Help From My Friends
|2:44
|A3
|Lucy In The Sky With Diamonds
|3:28
|A4
|Getting Better
|2:47
|A5
|Fixing A Hole
|2:37
|A6
|She's Leaving Home
|3:23
|A7
|Being For The Benefit Of Mr. Kite
|2:35
|B1
|Within You Without You
|5:06
|B2
|When I'm Sixty-Four
|2:38
|B3
|Lovely Rita
|2:44
|B4
|Good Morning Good Morning
|2:36
|B5
|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)
|1:19
|B6
|A Day In The Life
|5:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо с оформлением, пока не слушал
Достоинства:
Комментарий:
Каждый любитель и музыкальный коллекционер просто обязан иметь в своей фонотеке этот феноменальный альбом! Всем рекомендую.
Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть большую, цветную фотографию битлз. Отличный звук, лейбл - парлафон, внутренний пакет с мягкой прослойкой, имеется постер, европейское издание.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Думаю, что это лучшее оформление из всех изданий группы. На тыльной стороне, находится трек лист и тексты песен. Хороший подарок для всех меломанов.
The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо с оформлением, пока не слушал
Достоинства:
Комментарий:
Каждый любитель и музыкальный коллекционер просто обязан иметь в своей фонотеке этот феноменальный альбом! Всем рекомендую.
Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть большую, цветную фотографию битлз. Отличный звук, лейбл - парлафон, внутренний пакет с мягкой прослойкой, имеется постер, европейское издание.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Думаю, что это лучшее оформление из всех изданий группы. На тыльной стороне, находится трек лист и тексты песен. Хороший подарок для всех меломанов.