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The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка

3 Отзывы
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The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Sgt. Pepper&#039;s Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401673
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Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567098348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, Getting Better, Fixing A Hole, She's Leaving Home, Kite!, Within Yiou Without You, When I'm Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning Good Morning, Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise), A Day In The Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка

Track List

A1Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band2:02
A2With A Little Help From My Friends2:44
A3Lucy In The Sky With Diamonds3:28
A4Getting Better2:47
A5Fixing A Hole2:37
A6She's Leaving Home3:23
A7Being For The Benefit Of Mr. Kite2:35
B1Within You Without You5:06
B2When I'm Sixty-Four2:38
B3Lovely Rita2:44
B4Good Morning Good Morning2:36
B5Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)1:19
B6A Day In The Life5:02



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо с оформлением, пока не слушал
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2022
Пётр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый любитель и музыкальный коллекционер просто обязан иметь в своей фонотеке этот феноменальный альбом! Всем рекомендую.
09.07.2021
александр

Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть большую, цветную фотографию битлз. Отличный звук, лейбл - парлафон, внутренний пакет с мягкой прослойкой, имеется постер, европейское издание.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Думаю, что это лучшее оформление из всех изданий группы. На тыльной стороне, находится трек лист и тексты песен. Хороший подарок для всех меломанов.



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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567098348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, Getting Better, Fixing A Hole, She's Leaving Home, Kite!, Within Yiou Without You, When I'm Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning Good Morning, Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise), A Day In The Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band2:02
A2With A Little Help From My Friends2:44
A3Lucy In The Sky With Diamonds3:28
A4Getting Better2:47
A5Fixing A Hole2:37
A6She's Leaving Home3:23
A7Being For The Benefit Of Mr. Kite2:35
B1Within You Without You5:06
B2When I'm Sixty-Four2:38
B3Lovely Rita2:44
B4Good Morning Good Morning2:36
B5Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)1:19
B6A Day In The Life5:02


Теги товара: The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо с оформлением, пока не слушал
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2022
Пётр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый любитель и музыкальный коллекционер просто обязан иметь в своей фонотеке этот феноменальный альбом! Всем рекомендую.
09.07.2021
александр

Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть большую, цветную фотографию битлз. Отличный звук, лейбл - парлафон, внутренний пакет с мягкой прослойкой, имеется постер, европейское издание.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Думаю, что это лучшее оформление из всех изданий группы. На тыльной стороне, находится трек лист и тексты песен. Хороший подарок для всех меломанов.


The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (0602567098348) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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