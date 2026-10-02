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Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка

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Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 1
Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 2
Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
My Christmas
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547193636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
My Christmas
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
White Christmas / Bianco Natale, Angels We Have Heard On High, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Song - With Натали Коул, The Lords Prayer - With The Mormon Tabernacle Choir, What Child Is This - With Mary J Blige, Adeste Fidelis, O Tannenbaum, Jingle Bells - Feat. "The Muppets", Blue Christmas - With Риба Макинтаер, Cantique De Noel, Caro Gesu Bambino, Tu Scendi Dalle Stelle, God Bless Us Everyone, Believe - With Кэтрин Дженкинс, God Bless Us Everyone
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка

My Christmas — студийный альбом великолепного итальянского тенора Андреа Бочелли.

Отзывы о товаре Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547193636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
My Christmas
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
White Christmas / Bianco Natale, Angels We Have Heard On High, Santa Claus Is Coming To Town, The Christmas Song - With Натали Коул, The Lords Prayer - With The Mormon Tabernacle Choir, What Child Is This - With Mary J Blige, Adeste Fidelis, O Tannenbaum, Jingle Bells - Feat. "The Muppets", Blue Christmas - With Риба Макинтаер, Cantique De Noel, Caro Gesu Bambino, Tu Scendi Dalle Stelle, God Bless Us Everyone, Believe - With Кэтрин Дженкинс, God Bless Us Everyone
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Описание
My Christmas — студийный альбом великолепного итальянского тенора Андреа Бочелли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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