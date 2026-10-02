Top.Mail.Ru
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 1
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 2
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 3
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 4
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 5
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 6
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 7
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 8
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 9
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 10
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Me Against The World
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 1
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 2
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 3
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 4
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 5
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 6
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 7
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 8
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 9
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 10
  • 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 470 руб.  6 188 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
5 470 руб. -12%
6 188 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция 2Pac
filter_none Товар входит в коллекцию 2Pac

Коллекция 2Pac


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508448898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Me Against The World
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, If I Die 2Nite, Me Against The World [feat. Dramacydal], So Many Tears, Temptations, Young Niggaz, Heavy In The Game [feat. Richie Rich], Lord Knows, Dear Mama, It Ain't Easy, Can U Get Away, Old School, Fuck The World, Death Around The Corner, Outlaw [feat. Dramacydal]
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, If I Die 2Nite, Me Against The World [feat. Dramacydal], So Many Tears, Temptations, Young Niggaz, Heavy In The Game [feat. Richie Rich], Lord Knows, Dear Mama, It Ain't Easy, Can U Get Away, Old School, Fuck The World, Death Around The Corner, Outlaw [feat. Dramacydal]



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508448898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Me Against The World
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, If I Die 2Nite, Me Against The World [feat. Dramacydal], So Many Tears, Temptations, Young Niggaz, Heavy In The Game [feat. Richie Rich], Lord Knows, Dear Mama, It Ain't Easy, Can U Get Away, Old School, Fuck The World, Death Around The Corner, Outlaw [feat. Dramacydal]
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, If I Die 2Nite, Me Against The World [feat. Dramacydal], So Many Tears, Temptations, Young Niggaz, Heavy In The Game [feat. Richie Rich], Lord Knows, Dear Mama, It Ain't Easy, Can U Get Away, Old School, Fuck The World, Death Around The Corner, Outlaw [feat. Dramacydal]


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...