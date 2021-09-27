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Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402312
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Коллекция John, Elton
filter_none Товар входит в коллекцию John, Elton

Коллекция John, Elton


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка

Track List

A1Elton John – Your Song4:01
A2Elton John – Tiny Dancer6:15
A3Elton John – Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)4:40
A4Elton John – Crocodile Rock3:54
A5Elton John – Daniel3:53
B1Elton John – Saturday Night's Alright (For Fighting)4:54
B2Elton John – Goodbye Yellow Brick Road3:13
B3Elton John – Candle In The Wind3:47
B4Elton John – Bennie And The Jets5:21
B5Elton John – Someone Saved My Life Tonight6:45
C1Elton John, Kiki Dee – Don't Go Breaking My Heart4:25
C2Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word3:48
C3Elton John – Song For Guy5:01
C4Elton John – Blue Eyes3:27
C5Elton John – I'm Still Standing3:02
C6Elton John – I Guess That's Why They Call It The Blues4:41
D1Elton John – Nikita5:43
D2Elton John – Sacrifice5:05
D3George Michael, Elton John – Don't Let The Sun Go Down On Me5:47
D4Elton John – Can You Feel The Love Tonight
D5Elton John – Are You Ready For Love3:31

Отзывы о товаре Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка

27.09.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасное оформление двухдискового сборника, выпущенного в 2017 году к 50-летию сотрудничества певца и композитора Элтона Джона с автором текстов Берни Топином. На тыльной стороне конверта - список песен и высказывания Элтона Джона и Берни Топина о своём сотрудничестве, на развороте - фото Элтона Джона. Диски - ровные, без дефектов. Внутренние конверты - из плотной бумаги, с комментариями к каждому треку и с фотографией альбома или сингла, откуда этот трек взят. Сборник содержит треки, ранее не выходившие на альбомах.

Недостатки:
Отсутствуют внутренние полиэтиленовые пакеты.

Комментарий:
Сборник состоит из песен разных лет, начиная с 1970 года, поэтому отличаются по качеству звучания. Купил, чтобы послушать Элтона Джона на виниле, хотя достаточно много его записей на других носителях.
Альбом выпущен в Голландии.
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Все главные хиты маэстро на прекрасного качества виниле. Идеальный подарок для фанатов. Прекрасно оформлен, без нареканий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую как в коллекцию, так и в качестве подарка.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Elton John – Your Song4:01
A2Elton John – Tiny Dancer6:15
A3Elton John – Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)4:40
A4Elton John – Crocodile Rock3:54
A5Elton John – Daniel3:53
B1Elton John – Saturday Night's Alright (For Fighting)4:54
B2Elton John – Goodbye Yellow Brick Road3:13
B3Elton John – Candle In The Wind3:47
B4Elton John – Bennie And The Jets5:21
B5Elton John – Someone Saved My Life Tonight6:45
C1Elton John, Kiki Dee – Don't Go Breaking My Heart4:25
C2Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word3:48
C3Elton John – Song For Guy5:01
C4Elton John – Blue Eyes3:27
C5Elton John – I'm Still Standing3:02
C6Elton John – I Guess That's Why They Call It The Blues4:41
D1Elton John – Nikita5:43
D2Elton John – Sacrifice5:05
D3George Michael, Elton John – Don't Let The Sun Go Down On Me5:47
D4Elton John – Can You Feel The Love Tonight
D5Elton John – Are You Ready For Love3:31
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.09.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасное оформление двухдискового сборника, выпущенного в 2017 году к 50-летию сотрудничества певца и композитора Элтона Джона с автором текстов Берни Топином. На тыльной стороне конверта - список песен и высказывания Элтона Джона и Берни Топина о своём сотрудничестве, на развороте - фото Элтона Джона. Диски - ровные, без дефектов. Внутренние конверты - из плотной бумаги, с комментариями к каждому треку и с фотографией альбома или сингла, откуда этот трек взят. Сборник содержит треки, ранее не выходившие на альбомах.

Недостатки:
Отсутствуют внутренние полиэтиленовые пакеты.

Комментарий:
Сборник состоит из песен разных лет, начиная с 1970 года, поэтому отличаются по качеству звучания. Купил, чтобы послушать Элтона Джона на виниле, хотя достаточно много его записей на других носителях.
Альбом выпущен в Голландии.
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Все главные хиты маэстро на прекрасного качества виниле. Идеальный подарок для фанатов. Прекрасно оформлен, без нареканий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую как в коллекцию, так и в качестве подарка.


Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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