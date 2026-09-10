Elton John - Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (0602567487135) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402310
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567487135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy, Tower of Babel, Bitter Fingers, Tell Me When The Whistle Blows, Someone Saved My Life Tonight, (Gotta Get a) Meal Ticket, Better Off Dead, Writing, We All Fall In Love Sometimes, Curtains
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (0602567487135) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy
|A2
|Tower Of Babel
|A3
|Bitter Fingers
|A4
|Tell Me When The Whistle Blows
|A5
|Someone Saved My Life Tonight
|B1
|(Gotta Get A) Meal Ticket
|B2
|Better Off Dead
|B3
|Writing
|B4
|We All Fall In Love Sometimes
|B5
|Curtains
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567487135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy, Tower of Babel, Bitter Fingers, Tell Me When The Whistle Blows, Someone Saved My Life Tonight, (Gotta Get a) Meal Ticket, Better Off Dead, Writing, We All Fall In Love Sometimes, Curtains
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy
|A2
|Tower Of Babel
|A3
|Bitter Fingers
|A4
|Tell Me When The Whistle Blows
|A5
|Someone Saved My Life Tonight
|B1
|(Gotta Get A) Meal Ticket
|B2
|Better Off Dead
|B3
|Writing
|B4
|We All Fall In Love Sometimes
|B5
|Curtains
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