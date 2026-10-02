Elton John - Rock Of The Westies (0602557383119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Rock Of The Westies
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 402321
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557383119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Rock Of The Westies
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Medley: Yell HeNight/Ugly, Dan Dare (Pilot of the Future), Island Girl, Grow Some Funk of Your Own, I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford), Street Kids, Hard Luck Story, Feed Me, Bill Bones and the White Bird
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Rock Of The Westies (0602557383119) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Medley: Yell HeNight/Ugly, Dan Dare (Pilot of the Future), Island Girl, Grow Some Funk of Your Own, I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford), Street Kids, Hard Luck Story, Feed Me, Bill Bones and the White Bird
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557383119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Rock Of The Westies
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Medley: Yell HeNight/Ugly, Dan Dare (Pilot of the Future), Island Girl, Grow Some Funk of Your Own, I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford), Street Kids, Hard Luck Story, Feed Me, Bill Bones and the White Bird
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Medley: Yell HeNight/Ugly, Dan Dare (Pilot of the Future), Island Girl, Grow Some Funk of Your Own, I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford), Street Kids, Hard Luck Story, Feed Me, Bill Bones and the White Bird
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Elton John - Rock Of The Westies (0602557383119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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