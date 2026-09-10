Описание товара Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Элтона Джона "Madman Across The Water", вышедшего в 1971 году. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.