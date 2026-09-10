Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция John, Elton
-
В наличииЦена 5 920 руб. 6 585 руб.1480 руб. в СплитElton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитElton John - Here And There (0602567858133) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитElton John - Rock Of The Westies (0602557383119) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElton John - The Big Picture (0602557383201) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитElton John, Tumbleweed Connection (0602557383065) виниловая плас...
Характеристики
Описание товара Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Элтона Джона "Madman Across The Water", вышедшего в 1971 году. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитDream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитBorknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Canterbury House 1967 (0603497846672) ви...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитOld 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Elton John - Madman Across The Water (0602567487104) виниловая пластинка