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Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка

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Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 1
Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 2
Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 3
Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 4
Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ночные Снайперы
Альбом (сингл)
Рубеж
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 1
  • Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 2
  • Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 3
  • Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 4
  • Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849915]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ночные Снайперы
Альбом (сингл)
Рубеж
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка

«Рубеж» — третий официальный студийный альбом группы «Ночные Снайперы», выпущенный 1 марта 2001 года на лейбле REAL Records. Пластинка стала первой «электрической» работой группы, принёсшей коллективу широкую известность благодаря хиту «31-я весна». Альбом был записан в августе 2000 года на студии «Добролёт» звукорежиссёром Евгением Лёвиным.

Данное виниловое переиздание содержит основной альбом на двенадцатидюймовой пластинке и дополнено бонусным семидюймовым диском, в который вошли пять песен с неофициального альбома группы «Вторая пуля», записанного на магнитную кассету в 1995 году во время питерского квартирника. Этот материал ранее нигде не издавался, что делает релиз уникальным для коллекционеров и поклонников раннего творчества группы.

«ВТОРАЯ ПУЛЯ»:

«Вторая пуля» — один из самых ранних магнитоальбомов «Ночных Снайперов», записанный дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой с использованием гитары, скрипки и бубна. Некоторые композиции с этого альбома позже вошли в другие работы группы, другие так и остались неизданными.

Треклист

LP1 — Основной альбом, сторона A

  1. 31?я весна
  2. Рубеж
  3. Ёжик
  4. Ограда
  5. Парфюмерная
  6. Ты
  7. Блины по?снайперски

LP1 — Основной альбом, сторона B

  1. Еврейская
  2. Россия, 37
  3. Кошка московская
  4. Колыбельная по?снайперски
  5. Лето?пиво
  6. Папа
  7. Бабушки

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона A

  1. Тугая ночь
  2. Ты тоньше
  3. Русский пассажир

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона B

  1. Гости мои
  2. В городе моём



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849915]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ночные Снайперы
Альбом (сингл)
Рубеж
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

«Рубеж» — третий официальный студийный альбом группы «Ночные Снайперы», выпущенный 1 марта 2001 года на лейбле REAL Records. Пластинка стала первой «электрической» работой группы, принёсшей коллективу широкую известность благодаря хиту «31-я весна». Альбом был записан в августе 2000 года на студии «Добролёт» звукорежиссёром Евгением Лёвиным.

Данное виниловое переиздание содержит основной альбом на двенадцатидюймовой пластинке и дополнено бонусным семидюймовым диском, в который вошли пять песен с неофициального альбома группы «Вторая пуля», записанного на магнитную кассету в 1995 году во время питерского квартирника. Этот материал ранее нигде не издавался, что делает релиз уникальным для коллекционеров и поклонников раннего творчества группы.

«ВТОРАЯ ПУЛЯ»:

«Вторая пуля» — один из самых ранних магнитоальбомов «Ночных Снайперов», записанный дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой с использованием гитары, скрипки и бубна. Некоторые композиции с этого альбома позже вошли в другие работы группы, другие так и остались неизданными.

Треклист

LP1 — Основной альбом, сторона A

  1. 31?я весна
  2. Рубеж
  3. Ёжик
  4. Ограда
  5. Парфюмерная
  6. Ты
  7. Блины по?снайперски

LP1 — Основной альбом, сторона B

  1. Еврейская
  2. Россия, 37
  3. Кошка московская
  4. Колыбельная по?снайперски
  5. Лето?пиво
  6. Папа
  7. Бабушки

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона A

  1. Тугая ночь
  2. Ты тоньше
  3. Русский пассажир

LP1 — Бонусный 7?дюймовый диск, сторона B

  1. Гости мои
  2. В городе моём


Теги товара: Русский рок
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Ночные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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