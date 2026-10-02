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Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка

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Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 8
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517468313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
S Wonderful, Peel Me A Grape, Pick Yourself Up, Frim Fram Sauce, You Go To My Head, Let's Fall In Love, The Look Of Love, East Of The Sun (And West Of The Moon), I've Got You Under My Skin, All Or Nothing At All, Only The Lonely, Let's Face The Music And Dance, The Heart Of Saturday Night, Little Girl Blue, Fly Me To The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка

Track List

A1'S Wonderful4:26
A2Peel Me A Grape5:49
A3Pick Yourself Up3:01
A4Frim Fram Sauce5:00
B1You Go To My Head6:46
B2Let's Fall In Love4:18
B3The Look Of Love4:41
C1East Of The Sun (And West Of The Moon)5:45
C2I've Got You Under My Skin6:08
C3All Or Nothing At All4:32
C4Only The Lonely4:16
D1Let's Face The Music And Dance5:17
D2The Heart Of Saturday Night4:05
D3Little Girl Blue5:38
D4Fly Me To The Moon5:43

Отзывы о товаре Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517468313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
S Wonderful, Peel Me A Grape, Pick Yourself Up, Frim Fram Sauce, You Go To My Head, Let's Fall In Love, The Look Of Love, East Of The Sun (And West Of The Moon), I've Got You Under My Skin, All Or Nothing At All, Only The Lonely, Let's Face The Music And Dance, The Heart Of Saturday Night, Little Girl Blue, Fly Me To The Moon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1'S Wonderful4:26
A2Peel Me A Grape5:49
A3Pick Yourself Up3:01
A4Frim Fram Sauce5:00
B1You Go To My Head6:46
B2Let's Fall In Love4:18
B3The Look Of Love4:41
C1East Of The Sun (And West Of The Moon)5:45
C2I've Got You Under My Skin6:08
C3All Or Nothing At All4:32
C4Only The Lonely4:16
D1Let's Face The Music And Dance5:17
D2The Heart Of Saturday Night4:05
D3Little Girl Blue5:38
D4Fly Me To The Moon5:43
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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