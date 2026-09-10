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Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка

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Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402430
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Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка

Студийный альбом 2015 года Дайаны Кролл. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и возглавил джазовый чарт в США (№ 1 в Billboard Jazz, причём в 12-й раз в её карьере), достиг № 2 в Канаде и № 10 в Billboard 200. Релиз представлен на двойном черном виниле. Дайана Кролл, OC - канадская джазовая певица и пианистка, обладательница пяти премий Грэмми (2000 - две, 2002, 2003, 2010).

Отзывы о товаре Diana Krall - Wallflower (0602537905928) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Студийный альбом 2015 года Дайаны Кролл. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и возглавил джазовый чарт в США (№ 1 в Billboard Jazz, причём в 12-й раз в её карьере), достиг № 2 в Канаде и № 10 в Billboard 200. Релиз представлен на двойном черном виниле. Дайана Кролл, OC - канадская джазовая певица и пианистка, обладательница пяти премий Грэмми (2000 - две, 2002, 2003, 2010).
Самовывоз
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Отзывы


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