Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
В наличии
Код товара: 423244
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5 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507445416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507445416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
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Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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