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Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка

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Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507445416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain

Отзывы о товаре Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602507445416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Krall Diana
Альбом (сингл)
This Dream Of You
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Beautiful, That's All / Azure-Te, Autumn In New York, Almost Like Being In Love, More Than You Know, Just You, Just Me, There's No You, Don't Smoke In Bed, This Dream Of You, I Wished On The Moon, How Deep Is The Ocean, Singing In The Rain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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