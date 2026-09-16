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Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка

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Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 4
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 5
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 6
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 7
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 8
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 9
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 10
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 11
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 12
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 13
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 14
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 15
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 6
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 7
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 8
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 9
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 10
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 11
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 12
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 13
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 14
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 15
  • Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029090314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days In Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Love Blind, Talullah, (Don't) Give Hate A Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка

Dynamite — шестой студийный альбом британской группы Jamiroquai, выпущенный лейблом Sony BMG в 2005 году. Диск стал золотым в Ирландии, в Великобритании альбом дебютировал на 3 месте. Альбом был выпущен после того, как в 2004 году в комедийном фильме «Napoleon Dynamite» была использована песня Jamiroquai «Canned Heat » в кульминационной танцевальной сцене. Первый сингл «Feels Just Like It Should» достиг 8-го места в британских чартах в первую неделю. С тех пор он стал хитом № 1 в танцевальных чартах Billboard в Соединенных Штатах. Сингл также получил золотой статус в Японии. Это юбилейное издание отпечатано ограниченным тиражом на цветном виниле "Dynamite Smoke" и включает в себя копию оригинального промо-сэмплера альбома на CD, который содержит предварительные версии синглов, расширенный микс "Dynamite" и альбомный трек "Black Devil Car".

Отзывы о товаре Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029090314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days In Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Love Blind, Talullah, (Don't) Give Hate A Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dynamite — шестой студийный альбом британской группы Jamiroquai, выпущенный лейблом Sony BMG в 2005 году. Диск стал золотым в Ирландии, в Великобритании альбом дебютировал на 3 месте. Альбом был выпущен после того, как в 2004 году в комедийном фильме «Napoleon Dynamite» была использована песня Jamiroquai «Canned Heat » в кульминационной танцевальной сцене. Первый сингл «Feels Just Like It Should» достиг 8-го места в британских чартах в первую неделю. С тех пор он стал хитом № 1 в танцевальных чартах Billboard в Соединенных Штатах. Сингл также получил золотой статус в Японии. Это юбилейное издание отпечатано ограниченным тиражом на цветном виниле "Dynamite Smoke" и включает в себя копию оригинального промо-сэмплера альбома на CD, который содержит предварительные версии синглов, расширенный микс "Dynamite" и альбомный трек "Black Devil Car".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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