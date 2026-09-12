Melanie Martinez - Cry Baby (Deluxe) (0075678639494) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
CRY BABY
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665280
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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678639494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
CRY BABY
Трек-лист
Cry Baby, Dollhouse, Sippy Cup, Carousel, Alphabet Boy, Soap, Training Wheels, Pity Party, Tag, Youre It, Milk And Cookies, Pacify Her, Mrs. Potato Head, Mad Hatter, Play Date, Teddy Bear, Cake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Melanie Martinez - Cry Baby (Deluxe) (0075678639494) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cry Baby, Dollhouse, Sippy Cup, Carousel, Alphabet Boy, Soap, Training Wheels, Pity Party, Tag, Youre It, Milk And Cookies, Pacify Her, Mrs. Potato Head, Mad Hatter, Play Date, Teddy Bear, Cake
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Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678639494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
CRY BABY
Трек-лист
Cry Baby, Dollhouse, Sippy Cup, Carousel, Alphabet Boy, Soap, Training Wheels, Pity Party, Tag, Youre It, Milk And Cookies, Pacify Her, Mrs. Potato Head, Mad Hatter, Play Date, Teddy Bear, Cake
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cry Baby, Dollhouse, Sippy Cup, Carousel, Alphabet Boy, Soap, Training Wheels, Pity Party, Tag, Youre It, Milk And Cookies, Pacify Her, Mrs. Potato Head, Mad Hatter, Play Date, Teddy Bear, Cake
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Melanie Martinez - Cry Baby (Deluxe) (0075678639494) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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