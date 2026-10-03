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Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка

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Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 7
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 8
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SCORPIONS
filter_none Товар входит в коллекцию SCORPIONS

Коллекция SCORPIONS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979906716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, No One Like You, The Zoo, Rock You Like A Hurricane, Blackout, Wind Of Change, Still Loving You, Tainted Love, Children Of The Revolution, Across The Universe, Tin Soldier, All Day And All Of The Night, Ruby Tuesday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка

Track List

A1Rhythm Of Love3:40
A2No One Like You4:06
A3The Zoo5:37
B1Rock You Like A Hurricane4:15
B2Blackout3:48
B3Wind Of Change5:08
C1Still Loving You6:43
C2Tainted Love3:21
C3Children Of The Revolution3:32
D1Across The Universe3:11
D2Tin Soldier3:13
D3All Day And All Of The Night3:15
D4Ruby Tuesday3:54



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979906716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, No One Like You, The Zoo, Rock You Like A Hurricane, Blackout, Wind Of Change, Still Loving You, Tainted Love, Children Of The Revolution, Across The Universe, Tin Soldier, All Day And All Of The Night, Ruby Tuesday
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Rhythm Of Love3:40
A2No One Like You4:06
A3The Zoo5:37
B1Rock You Like A Hurricane4:15
B2Blackout3:48
B3Wind Of Change5:08
C1Still Loving You6:43
C2Tainted Love3:21
C3Children Of The Revolution3:32
D1Across The Universe3:11
D2Tin Soldier3:13
D3All Day And All Of The Night3:15
D4Ruby Tuesday3:54


Теги товара: Scorpions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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