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Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 7
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 8
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 9
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 10
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 11
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
ACOUSTICA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 9
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 10
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 11
  • Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 141290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SCORPIONS
filter_none Товар входит в коллекцию SCORPIONS

Коллекция SCORPIONS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854069810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
ACOUSTICA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Loving You Sunday Morning, Is There Anybody There, The Zoo, Always Somewhere, Life Is Too Short, Holiday, You & I, When Love Kills Love, Tease Me, Please Me, Dust in the Wind, Send Me An Angel, Under the Same Sun, Rhythm of Love, Back To You, Catch Your Train, I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come), Wind Of Change, Love of My Life, Drive, Still Loving You, Hurricane 2001
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка

Track List

A1Loving You Sunday Morning5:29
A2Is There Anybody There4:36
A3The Zoo5:48
A4Always Somewhere4:11
A5Life Is Too Short5:18
B1Holiday5:55
B2You & I5:19
B3When Love Kills Love4:54
B4Tease Me, Please Me5:23
B5Dust In The Wind3:49
C1Send Me An Angel5:24
C2Under The Same Sun5:34
C3Rhythm Of Love5:15
C4Back To You4:54
C5Catch Your Train3:41
D1I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come)3:49
D2Winds Of Change5:34
D3Love Of My Life2:32
D4Drive4:00
D5Still Loving You5:44
D6Hurricane 20014:34



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка

20.06.2022
Дмитрий

Достоинства:
Отличный звук, известные хиты в акустической обработке. Классно оформлен.

Недостатки:
Нет антистатических конвертов диск находится в бумажном конверте

Комментарий:
Для любителей Scorpions не будет лишним в коллекции.
14.06.2022
Александр

Достоинства:
Оригинальное оформление внешнего пакета, качественная запись, на двух 180 гр. пластинках, европейское производство, ценовой сегмент ( с учетом бонусов ).

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, а на тыльной стороне - трек лист. Совершенно новое звучание композиций этого легендарного коллектива. Всем коллекционерам советую приобрести данный продукт.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854069810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
ACOUSTICA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Loving You Sunday Morning, Is There Anybody There, The Zoo, Always Somewhere, Life Is Too Short, Holiday, You & I, When Love Kills Love, Tease Me, Please Me, Dust in the Wind, Send Me An Angel, Under the Same Sun, Rhythm of Love, Back To You, Catch Your Train, I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come), Wind Of Change, Love of My Life, Drive, Still Loving You, Hurricane 2001
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Loving You Sunday Morning5:29
A2Is There Anybody There4:36
A3The Zoo5:48
A4Always Somewhere4:11
A5Life Is Too Short5:18
B1Holiday5:55
B2You & I5:19
B3When Love Kills Love4:54
B4Tease Me, Please Me5:23
B5Dust In The Wind3:49
C1Send Me An Angel5:24
C2Under The Same Sun5:34
C3Rhythm Of Love5:15
C4Back To You4:54
C5Catch Your Train3:41
D1I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come)3:49
D2Winds Of Change5:34
D3Love Of My Life2:32
D4Drive4:00
D5Still Loving You5:44
D6Hurricane 20014:34


Теги товара: Scorpions
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.06.2022
Дмитрий

Достоинства:
Отличный звук, известные хиты в акустической обработке. Классно оформлен.

Недостатки:
Нет антистатических конвертов диск находится в бумажном конверте

Комментарий:
Для любителей Scorpions не будет лишним в коллекции.
14.06.2022
Александр

Достоинства:
Оригинальное оформление внешнего пакета, качественная запись, на двух 180 гр. пластинках, европейское производство, ценовой сегмент ( с учетом бонусов ).

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть фотографии группы, а на тыльной стороне - трек лист. Совершенно новое звучание композиций этого легендарного коллектива. Всем коллекционерам советую приобрести данный продукт.


Scorpions - Acoustica (0889854069810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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