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Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка

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Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 3
Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 4
Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Debut
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 4
  • Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5016958018818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Debut
Жанр
House
Трек-лист
Human Behaviour, Crying, Venus As A Boy, There's More To Life Than This (Recorded Live At The Milk Bar Toilets), Like Someone In Love, Big Time Sensuality, One Day, Aeroplane, Come To Me, Violently Happy, The Anchor Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка

"Debut" - второй студийный альбом исландской певицы Bjork, выпущенный в 1993 году. Хотя альбом формально является вторым в сольной дискографии Bjork, его стоит считать дебютным в ее взрослой карьере, так как предыдущий был записан еще в 1977 году. Об этом говорит и название пластинки. В музыкальном плане "Debut" разительно отличался от того, что исполнительница делала в составе группы The Sugarcubes: на песнях сказалось сильное влияние таких стилей и жанров, как хаус, джаз и трип-хоп. Альбом получил положительные отзывы в британской музыкальной прессе, попал в чарт Великобритании на третью позицию, а в чарт США на 61-ю. Переиздание на 180-граммовом виниле, Также в комплект входит код для загрузки цифровой версии альбома. Bjork - исландская певица актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий. Первый альбом она записала в 11 лет, и в Исландии он был популярен, но мировую известность Bjork получила как вокалистка рок-группы The Sugarcubes. Сольную карьеру певица начала в 1993 году c выпуском успешного альбома "Debut", который имел в основе электронную музыку и сильно отличался от предшествующего творчества. На данный момент в дискографии Bjork 9 студийных альбомов, а также "Selmasongs" - музыка к фильму Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте", в котором певица сыграла главную роль.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5016958018818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Debut
Жанр
House
Трек-лист
Human Behaviour, Crying, Venus As A Boy, There's More To Life Than This (Recorded Live At The Milk Bar Toilets), Like Someone In Love, Big Time Sensuality, One Day, Aeroplane, Come To Me, Violently Happy, The Anchor Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Debut" - второй студийный альбом исландской певицы Bjork, выпущенный в 1993 году. Хотя альбом формально является вторым в сольной дискографии Bjork, его стоит считать дебютным в ее взрослой карьере, так как предыдущий был записан еще в 1977 году. Об этом говорит и название пластинки. В музыкальном плане "Debut" разительно отличался от того, что исполнительница делала в составе группы The Sugarcubes: на песнях сказалось сильное влияние таких стилей и жанров, как хаус, джаз и трип-хоп. Альбом получил положительные отзывы в британской музыкальной прессе, попал в чарт Великобритании на третью позицию, а в чарт США на 61-ю. Переиздание на 180-граммовом виниле, Также в комплект входит код для загрузки цифровой версии альбома. Bjork - исландская певица актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий. Первый альбом она записала в 11 лет, и в Исландии он был популярен, но мировую известность Bjork получила как вокалистка рок-группы The Sugarcubes. Сольную карьеру певица начала в 1993 году c выпуском успешного альбома "Debut", который имел в основе электронную музыку и сильно отличался от предшествующего творчества. На данный момент в дискографии Bjork 9 студийных альбомов, а также "Selmasongs" - музыка к фильму Ларса Фон Триера "Танцующая в темноте", в котором певица сыграла главную роль.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjork - Debut (5016958018818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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