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Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка

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Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка - фото 1
Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Майк И Аквариум
Альбом (сингл)
Майк И Аквариум 1980
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка - фото 1
  • Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682914B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Майк И Аквариум
Альбом (сингл)
Майк И Аквариум 1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Аквариум. Вступление А. Троицкого, Уйдёшь своим путём, Мой друг музыкант, Почему не падает небо, 46270, Чай, Нам всем будет лучше, Артур, С той стороны зеркального стекла, Контрданс, Дорога 21, Стучаться в двери травы, Держаться корней, 2, Иванов, Сегодня ночью кто-то, Кто ты такой, Глядя в телевизор, Майк. Вступление А. Троицкого, Сладкая N, Дрянь, Пригородный блюз, Ода ванной комнате, Когда я знал тебя совсем другой, Горький ангел, Если ты хочешь, Прощай, детка!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.

Отзывы о товаре Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682914B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Майк И Аквариум
Альбом (сингл)
Майк И Аквариум 1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Аквариум. Вступление А. Троицкого, Уйдёшь своим путём, Мой друг музыкант, Почему не падает небо, 46270, Чай, Нам всем будет лучше, Артур, С той стороны зеркального стекла, Контрданс, Дорога 21, Стучаться в двери травы, Держаться корней, 2, Иванов, Сегодня ночью кто-то, Кто ты такой, Глядя в телевизор, Майк. Вступление А. Троицкого, Сладкая N, Дрянь, Пригородный блюз, Ода ванной комнате, Когда я знал тебя совсем другой, Горький ангел, Если ты хочешь, Прощай, детка!
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Майк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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