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Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 2
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 3
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 4
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 5
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 6
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 7
Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Hallelujah & Songs From His Albums
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 2
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 3
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 4
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 5
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 6
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 7
  • Leonard Cohen - Hallelujah &amp; Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399855515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Hallelujah & Songs From His Albums
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, I'm Your Man, Thanks For The Dance, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (Live In London), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, I'm Your Man, Thanks For The Dance, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (Live In London), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399855515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
Hallelujah & Songs From His Albums
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, I'm Your Man, Thanks For The Dance, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (Live In London), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, I'm Your Man, Thanks For The Dance, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (Live In London), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (0194399855515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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