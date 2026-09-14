Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
В наличии
Код товара: 729609
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5 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682839B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Вступление, Ключи от моих дверей, Пока не начался джаз, Золото на голубом, Посвящение театру, Посвящение артистам, Когда откричат крикуны, Платан, Сторож Сергеев, Серебро Господа моего, У ломбарда, Тёмная ночь, Братский вальсок, Фикус религиозный, Моей звезде, Капитан Воронин, Не маячит надежда мне, Памяти Иосифа Бродского, Хватит о дальнем береге, По дороге в Дамаск, Та, которую я люблю, Когда её нет, Он был старше её, Мне хотелось бы видеть тебя, Три сестры, Звёздочка, Ночью нам дарован покой.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682839B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Вступление, Ключи от моих дверей, Пока не начался джаз, Золото на голубом, Посвящение театру, Посвящение артистам, Когда откричат крикуны, Платан, Сторож Сергеев, Серебро Господа моего, У ломбарда, Тёмная ночь, Братский вальсок, Фикус религиозный, Моей звезде, Капитан Воронин, Не маячит надежда мне, Памяти Иосифа Бродского, Хватит о дальнем береге, По дороге в Дамаск, Та, которую я люблю, Когда её нет, Он был старше её, Мне хотелось бы видеть тебя, Три сестры, Звёздочка, Ночью нам дарован покой.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка