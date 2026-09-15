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Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 7
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Oxymore
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587465810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Oxymore
Жанр
Techno
Трек-лист
Agora, Oxymore, Neon Lips, Sonic Land, Animal Genesis, Synthy Sisters, Sex In The Machine, Zeitgeist, Crystal Garden, Brutalism, Epica
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка

"Oxymore" - это музыкальное путешествие, в котором звуки Пьера Анри взаимодействуют с новой композицией Жарра в игре звуковых зеркал, в которой создатель Oxygene находит своего перевернутого двойника в "Oxymore" и открывает вихрь, втягивающий слушателя в анахроничную игру туда и обратно, в которой аналоговое и цифровое находят общую игровую площадку. Проект вдохновлен французским движением "musique concrete" (конкретная музыка), жанром музыкальной композиции, который использует записанные звуки в качестве сырья. Это движение было впервые разработано в 1940-х годах и произвело революцию в создании музыки. В альбоме "Oxymore" Жарр берет на вооружение эту концепцию и изобретает ее заново, используя средства сегодняшнего дня. Альбом был задуман как иммерсивная работа в одном из мест зарождения конкретной музыки, инновационных студиях Радио Франции (где Жарр начал экспериментировать со звуком в начале своей карьеры), в многоканальной и бинауральной 3D-версии. Многоканальный бинауральный звук произведет революцию в сочинении, микшировании и производстве музыки, размещая звуки и текстуры в пространстве на 360 градусов и легко воспринимаясь любым слушателем в наушниках. "Oxymore" - первый коммерческий релиз такого масштаба, выводящий будущее музыки и звука на новый уровень. Жарр сказал: "Это настоящий момент перемен для аудио и звукозаписи. oxymore" - это попытка проиллюстрировать и исследовать эти новые возможности сочетания технологий и музыки. Сейчас у нас есть технологии, позволяющие исследовать композиции в пространственном звучании, и это открывает для нас, музыкантов, совершенно новый опыт в творческом процессе. Для слушателя он также предлагает опыт более физического и естественного восприятия звука и музыки. В реальной жизни наше звуковое поле составляет 360 градусов"

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587465810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Oxymore
Жанр
Techno
Трек-лист
Agora, Oxymore, Neon Lips, Sonic Land, Animal Genesis, Synthy Sisters, Sex In The Machine, Zeitgeist, Crystal Garden, Brutalism, Epica
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
"Oxymore" - это музыкальное путешествие, в котором звуки Пьера Анри взаимодействуют с новой композицией Жарра в игре звуковых зеркал, в которой создатель Oxygene находит своего перевернутого двойника в "Oxymore" и открывает вихрь, втягивающий слушателя в анахроничную игру туда и обратно, в которой аналоговое и цифровое находят общую игровую площадку. Проект вдохновлен французским движением "musique concrete" (конкретная музыка), жанром музыкальной композиции, который использует записанные звуки в качестве сырья. Это движение было впервые разработано в 1940-х годах и произвело революцию в создании музыки. В альбоме "Oxymore" Жарр берет на вооружение эту концепцию и изобретает ее заново, используя средства сегодняшнего дня. Альбом был задуман как иммерсивная работа в одном из мест зарождения конкретной музыки, инновационных студиях Радио Франции (где Жарр начал экспериментировать со звуком в начале своей карьеры), в многоканальной и бинауральной 3D-версии. Многоканальный бинауральный звук произведет революцию в сочинении, микшировании и производстве музыки, размещая звуки и текстуры в пространстве на 360 градусов и легко воспринимаясь любым слушателем в наушниках. "Oxymore" - первый коммерческий релиз такого масштаба, выводящий будущее музыки и звука на новый уровень. Жарр сказал: "Это настоящий момент перемен для аудио и звукозаписи. oxymore" - это попытка проиллюстрировать и исследовать эти новые возможности сочетания технологий и музыки. Сейчас у нас есть технологии, позволяющие исследовать композиции в пространственном звучании, и это открывает для нас, музыкантов, совершенно новый опыт в творческом процессе. Для слушателя он также предлагает опыт более физического и естественного восприятия звука и музыки. В реальной жизни наше звуковое поле составляет 360 градусов"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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