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Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка

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Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 1
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 2
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 3
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 4
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 5
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 6
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 7
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
ANGEL DUST
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 1
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 2
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 3
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 4
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 5
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 6
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 7
  • Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192042
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Коллекция FAITH NO MORE
filter_none Товар входит в коллекцию FAITH NO MORE

Коллекция FAITH NO MORE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
ANGEL DUST
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка

Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Faith No More
Альбом (сингл)
ANGEL DUST
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Faith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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