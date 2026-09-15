Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка
Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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