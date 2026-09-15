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Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка

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Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 5
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 6
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 7
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
THE MIX
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 5
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 6
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 7
  • Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
THE MIX
Жанр
House
Трек-лист
Die Roboter, Computerliebe, Taschenrechner, Dentaku, Autobahn, Radioaktivit?t, Trans Europa Express, Abzug, Metall Auf Metall, Heimcomputer, Musik Non Stop
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка

Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
THE MIX
Жанр
House
Трек-лист
Die Roboter, Computerliebe, Taschenrechner, Dentaku, Autobahn, Radioaktivit?t, Trans Europa Express, Abzug, Metall Auf Metall, Heimcomputer, Musik Non Stop
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kraftwerk - The Mix (German Version) (coloured) (0190295272111) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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