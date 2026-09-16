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Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка

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Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 1
Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 2
Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 3
Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 4
Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kin Ping Meh
Альбом (сингл)
Concrete
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 1
  • Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 2
  • Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 3
  • Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 4
  • Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732410481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kin Ping Meh
Альбом (сингл)
Concrete
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Light Entertainment (Live), Come Together (Live), Too Many People (Live), Me and I (Live), I Want To Die A Millionaire (Live), Night-Time Glider (Live), East Winds (Live), High Time Whiskey Flyer (Live), Blue Horizon (Live), Dancing In The Street (Live), Don't Force Your Horse (Live), Good Time Gracie (Live), Rock Is The Way (Live)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Light Entertainment (Live), Come Together (Live), Too Many People (Live), Me and I (Live), I Want To Die A Millionaire (Live), Night-Time Glider (Live), East Winds (Live), High Time Whiskey Flyer (Live), Blue Horizon (Live), Dancing In The Street (Live), Don't Force Your Horse (Live), Good Time Gracie (Live), Rock Is The Way (Live)

Отзывы о товаре Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732410481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kin Ping Meh
Альбом (сингл)
Concrete
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Light Entertainment (Live), Come Together (Live), Too Many People (Live), Me and I (Live), I Want To Die A Millionaire (Live), Night-Time Glider (Live), East Winds (Live), High Time Whiskey Flyer (Live), Blue Horizon (Live), Dancing In The Street (Live), Don't Force Your Horse (Live), Good Time Gracie (Live), Rock Is The Way (Live)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Light Entertainment (Live), Come Together (Live), Too Many People (Live), Me and I (Live), I Want To Die A Millionaire (Live), Night-Time Glider (Live), East Winds (Live), High Time Whiskey Flyer (Live), Blue Horizon (Live), Dancing In The Street (Live), Don't Force Your Horse (Live), Good Time Gracie (Live), Rock Is The Way (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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