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The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка

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The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 5
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 6
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 7
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 8
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 9
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 10
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 11
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 12
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 13
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 14
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 15
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 16
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 17
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 18
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
By Royal Decree
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 8
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 9
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 10
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 11
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 12
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 13
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 14
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 15
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 16
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 17
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 18
  • The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399532812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
By Royal Decree
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Pretender, World Gone Crazy, Blinded, A Million Stars, The Soldier, The Darkness In You, We Can Make It Work, Peacock On Parade, Revolution, Time The Great Healer, Letter, Evolution, Silent Ways, Moth, The Big Funk, Open Your Heart, Shrine, Funeral Pyres, CD 1:The Great Pretender, World Gone Crazy, Blinded, A Million Stars, The Soldier, The Darkness In You, We Can Make It Work, Peacock On Parade, Revolution, CD 2: Time The Great Healer, Letter, Evolution, Silent Ways, Moth, The Big Fun
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка

15-я студийная запись ветеранов прогрессивного рока увидит свет 4 марта на 2CD и в бокс-сете на 3LP+2CD. Легенды шведского прог-рока THE FLOWER KINGS вернулись с новым эпическим двойным альбомом — "By Royal Decree". Новый альбом группы, чья история насчитывает уже 25 лет, увидит свет в лимитированных изданиях — на двойном CD в конверте digipack и в виде лимитированного бокс-сета на трех 180-граммовых пластинках и двух CD. Третья студийная пластинка группы с момента введения в состав барабанщика Мирко ДеМайо и клавишника Зака Каминса несёт отчетливый винтажный характер. В последние два года группа практически не гастролировала, что позволило ей сосредоточиться на записи нового материала, а также пересмотреть то, что осталось за кадром предыдущих сессий. Запись альбома "By Royal Decree" началась летом 2021 года в студии Fenix в Швеции и была задумана как тест-драйв нового полностью аналогового пульта Rupert Neve, который был установлен всего за несколько дней до записи. Новый альбом является настоящим «ретро», так как часть материала была написана еще до записи первого альбома Flower King в 1994 году!. Вокалист и гитарист Flower Kings Ройне Столт (Roine Stolt) рассказал о том, как он работал над новым альбомом: «Было здорово покопаться на старом острове сокровищ "забытой музыки TFK до того, как TFK вообще существовали", и это помогло мне понять, почему и что такое The Flower Kings. Этот альбом — путешествие по моей истории как писателя и моя сага о "среднем возрасте", отражающая это». Еще одним значительным изменением стало возвращение основателя группы Майкла Столта после более чем двадцатилетнего перерыва для участия в бас-гитаре и вокале, разделив обязанности с нынешним басистом Йонасом Рейнгольдом. При работе над новым альбомом группа чувствовала необходимость быть вместе в одной комнате, чтобы создавать музыку, отказавшись от идеи сотен электронных писем, управляющих процессом. Вместо «удаленки» все совместные репетиции, обсуждения, написания песен и совместные ужины происходили в реальной жизни. Выход из пандемии вызвал всплеск музыкального творчества. Песни не очень сложные, но скорее мелодичные и органичные — точно так же, как большая часть прог-рока 70-х была собрана без излишних раздумий или брендирования, чтобы соответствовать "сцене". Олдскульный подход и значительный опыт группы дал свои плоды: Flower Kings вернулись к своему самому творческому, цветочному и игривому/странному стилю — зеркальному отражению плавильного котла, в котором смешиваются фолк, симфоническая и электронная музыка, джаз, блюз, фанк и прог 70-х.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399532812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
By Royal Decree
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Pretender, World Gone Crazy, Blinded, A Million Stars, The Soldier, The Darkness In You, We Can Make It Work, Peacock On Parade, Revolution, Time The Great Healer, Letter, Evolution, Silent Ways, Moth, The Big Funk, Open Your Heart, Shrine, Funeral Pyres, CD 1:The Great Pretender, World Gone Crazy, Blinded, A Million Stars, The Soldier, The Darkness In You, We Can Make It Work, Peacock On Parade, Revolution, CD 2: Time The Great Healer, Letter, Evolution, Silent Ways, Moth, The Big Fun
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Описание
15-я студийная запись ветеранов прогрессивного рока увидит свет 4 марта на 2CD и в бокс-сете на 3LP+2CD. Легенды шведского прог-рока THE FLOWER KINGS вернулись с новым эпическим двойным альбомом — "By Royal Decree". Новый альбом группы, чья история насчитывает уже 25 лет, увидит свет в лимитированных изданиях — на двойном CD в конверте digipack и в виде лимитированного бокс-сета на трех 180-граммовых пластинках и двух CD. Третья студийная пластинка группы с момента введения в состав барабанщика Мирко ДеМайо и клавишника Зака Каминса несёт отчетливый винтажный характер. В последние два года группа практически не гастролировала, что позволило ей сосредоточиться на записи нового материала, а также пересмотреть то, что осталось за кадром предыдущих сессий. Запись альбома "By Royal Decree" началась летом 2021 года в студии Fenix в Швеции и была задумана как тест-драйв нового полностью аналогового пульта Rupert Neve, который был установлен всего за несколько дней до записи. Новый альбом является настоящим «ретро», так как часть материала была написана еще до записи первого альбома Flower King в 1994 году!. Вокалист и гитарист Flower Kings Ройне Столт (Roine Stolt) рассказал о том, как он работал над новым альбомом: «Было здорово покопаться на старом острове сокровищ "забытой музыки TFK до того, как TFK вообще существовали", и это помогло мне понять, почему и что такое The Flower Kings. Этот альбом — путешествие по моей истории как писателя и моя сага о "среднем возрасте", отражающая это». Еще одним значительным изменением стало возвращение основателя группы Майкла Столта после более чем двадцатилетнего перерыва для участия в бас-гитаре и вокале, разделив обязанности с нынешним басистом Йонасом Рейнгольдом. При работе над новым альбомом группа чувствовала необходимость быть вместе в одной комнате, чтобы создавать музыку, отказавшись от идеи сотен электронных писем, управляющих процессом. Вместо «удаленки» все совместные репетиции, обсуждения, написания песен и совместные ужины происходили в реальной жизни. Выход из пандемии вызвал всплеск музыкального творчества. Песни не очень сложные, но скорее мелодичные и органичные — точно так же, как большая часть прог-рока 70-х была собрана без излишних раздумий или брендирования, чтобы соответствовать "сцене". Олдскульный подход и значительный опыт группы дал свои плоды: Flower Kings вернулись к своему самому творческому, цветочному и игривому/странному стилю — зеркальному отражению плавильного котла, в котором смешиваются фолк, симфоническая и электронная музыка, джаз, блюз, фанк и прог 70-х.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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The Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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