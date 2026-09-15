Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка
Полная версия дебюта в Карнеги-холл легендарной канадской рок-певицы Джони Митчелл, записанного 1 февраля 1969 года.. Rhino начинает празднование выпуском коллекции архивных записей, которая включит пять ранее не изданных треков эпохи создани альбома. Треки на Archives, Vol. 2 были упорядочены в хронологическом порядке, чтобы проследить за Митчелл в реальном времени через один из самых творческих периодов ее карьеры. Коллекция включает в себя несколько неизданных оригиналов Митчелл, в том числе «Jesus», записанную в 1969 году в нью-йоркской квартире ее подруги Джейн Лурье в Челси, которая также послужила декорацией для песни «Chelsea Morning». Среди других ярких моментов - выступление Митчелла в кофейне Le Hibou в Оттаве 19 марта 1968 года, записанное Джими Хендриксом, и концерт в Парижском театре в Лондоне 29 октября 1970 года, который транслировался по BBC. Последний включает в себя несколько песен, которым суждено появиться на Blue в следующем году: «Carey», «River» и «My Old Man». Кроме того, певец и автор песен Джеймс Тейлор присоединился к Митчелл, чтобы выступить с ней во второй половине шоу.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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