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Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Joni Mitchell Archives: Live At Carnegie Hall, 1969
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Joni Mitchell Archives: Live At Carnegie Hall, 1969
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
SIDE ONE Chelsea Morning, A Valentine For Joni, Cactus Tree, Night In The City, I Had A King, SIDE TWO Blue Boy, My American Skirt, The Fiddle And The Drum, Spoonys Wonderful Adventure, That Song About The Midway, Both Sides Now, SIDE THREE Marcie, Nathan La Franeer, Intro To The Gallery, The Gallery, Hunter, Morning Morgantown, SIDE FOUR Intro To Get Together, Get Together, Intro To The Circle Game/Little Green, Medley: The Circle Game/Little Green, SIDE FIVE Michael From Mountains, Intro To Ur
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка

Полная версия дебюта в Карнеги-холл легендарной канадской рок-певицы Джони Митчелл, записанного 1 февраля 1969 года.. Rhino начинает празднование выпуском коллекции архивных записей, которая включит пять ранее не изданных треков эпохи создани альбома. Треки на Archives, Vol. 2 были упорядочены в хронологическом порядке, чтобы проследить за Митчелл в реальном времени через один из самых творческих периодов ее карьеры. Коллекция включает в себя несколько неизданных оригиналов Митчелл, в том числе «Jesus», записанную в 1969 году в нью-йоркской квартире ее подруги Джейн Лурье в Челси, которая также послужила декорацией для песни «Chelsea Morning». Среди других ярких моментов - выступление Митчелла в кофейне Le Hibou в Оттаве 19 марта 1968 года, записанное Джими Хендриксом, и концерт в Парижском театре в Лондоне 29 октября 1970 года, который транслировался по BBC. Последний включает в себя несколько песен, которым суждено появиться на Blue в следующем году: «Carey», «River» и «My Old Man». Кроме того, певец и автор песен Джеймс Тейлор присоединился к Митчелл, чтобы выступить с ней во второй половине шоу.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Joni Mitchell Archives: Live At Carnegie Hall, 1969
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
SIDE ONE Chelsea Morning, A Valentine For Joni, Cactus Tree, Night In The City, I Had A King, SIDE TWO Blue Boy, My American Skirt, The Fiddle And The Drum, Spoonys Wonderful Adventure, That Song About The Midway, Both Sides Now, SIDE THREE Marcie, Nathan La Franeer, Intro To The Gallery, The Gallery, Hunter, Morning Morgantown, SIDE FOUR Intro To Get Together, Get Together, Intro To The Circle Game/Little Green, Medley: The Circle Game/Little Green, SIDE FIVE Michael From Mountains, Intro To Ur
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Полная версия дебюта в Карнеги-холл легендарной канадской рок-певицы Джони Митчелл, записанного 1 февраля 1969 года.. Rhino начинает празднование выпуском коллекции архивных записей, которая включит пять ранее не изданных треков эпохи создани альбома. Треки на Archives, Vol. 2 были упорядочены в хронологическом порядке, чтобы проследить за Митчелл в реальном времени через один из самых творческих периодов ее карьеры. Коллекция включает в себя несколько неизданных оригиналов Митчелл, в том числе «Jesus», записанную в 1969 году в нью-йоркской квартире ее подруги Джейн Лурье в Челси, которая также послужила декорацией для песни «Chelsea Morning». Среди других ярких моментов - выступление Митчелла в кофейне Le Hibou в Оттаве 19 марта 1968 года, записанное Джими Хендриксом, и концерт в Парижском театре в Лондоне 29 октября 1970 года, который транслировался по BBC. Последний включает в себя несколько песен, которым суждено появиться на Blue в следующем году: «Carey», «River» и «My Old Man». Кроме того, певец и автор песен Джеймс Тейлор присоединился к Митчелл, чтобы выступить с ней во второй половине шоу.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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