Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
В наличии
Код товара: 748558
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Характеристики
Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167179641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка
Come Over When You're Sober, Pt. 1 — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Peep и при этом единственный выпущенный при жизни. Он был выпущен 15 августа 2017 года на лейблах AUTNMY и AWAL. В поддержку альбома были выпущены четыре сингла: "Benz Truck (Гелик)", "The Brightside", "Awful Things" и "Save That Shit".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167179641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Come Over When You're Sober, Pt. 1 — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Peep и при этом единственный выпущенный при жизни. Он был выпущен 15 августа 2017 года на лейблах AUTNMY и AWAL. В поддержку альбома были выпущены четыре сингла: "Benz Truck (Гелик)", "The Brightside", "Awful Things" и "Save That Shit".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - стоимость товара 5000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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