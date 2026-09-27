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Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка

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Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 2
Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 3
Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 4
Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 5
Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 4
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 5
  • Lil Peep - Come Over When You&#039;re Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка
5 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167179641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка

Come Over When You're Sober, Pt. 1 — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Peep и при этом единственный выпущенный при жизни. Он был выпущен 15 августа 2017 года на лейблах AUTNMY и AWAL. В поддержку альбома были выпущены четыре сингла: "Benz Truck (Гелик)", "The Brightside", "Awful Things" и "Save That Shit".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167179641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
Come Over When You're Sober Pt. 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Murderous Rampage, Necrogenic Resurrection, Inhumane Harvest, Condemnation Contagion, Surround Kill Devour, Ritual Annihilation, Follow The Blood, Bound And Burned, Slowly Sawn, Overtorture, Cerements Of The Flayed
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Come Over When You're Sober, Pt. 1 — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Peep и при этом единственный выпущенный при жизни. Он был выпущен 15 августа 2017 года на лейблах AUTNMY и AWAL. В поддержку альбома были выпущены четыре сингла: "Benz Truck (Гелик)", "The Brightside", "Awful Things" и "Save That Shit".



Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (5056167179641) виниловая пластинка - стоимость товара 5000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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