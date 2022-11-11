Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 624419
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5 090 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка
Двенадцатый студийный альбом английской группы новой волны Duran Duran, выпущенный 13 ноября 2007 года лейблом Epic Records. Большая часть музыки для окончательного воплощения альбома была завершена в конце 2006 года после ухода участника группы Энди Тейлора с новым гитаристом Домиником Брауном, заменившим его, когда с группой начал работать музыкальный продюсер Тимбалэнд. Falling Down был единственным синглом, выпущенным с альбома.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Двенадцатый студийный альбом английской группы новой волны Duran Duran, выпущенный 13 ноября 2007 года лейблом Epic Records. Большая часть музыки для окончательного воплощения альбома была завершена в конце 2006 года после ухода участника группы Энди Тейлора с новым гитаристом Домиником Брауном, заменившим его, когда с группой начал работать музыкальный продюсер Тимбалэнд. Falling Down был единственным синглом, выпущенным с альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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