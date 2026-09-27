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Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка

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Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 1
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 2
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 3
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 1
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 2
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 3
  • Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750431
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297801691P]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Воины Света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием, Транзистор, Тревожная, Шорох шпал, Завет
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка

"Асфальт" - седьмой студийный альбом российского коллектива Прохор и Пузо, выпущенный в 2024 году на CD и в 2025 на виниле. Он выдержан в привычной для музыкантов манере инди-рока с элементами постпанка и психоделики. Оформлением релиза занимался Дмитрий Ремизов.

"Прохор и Пузо" - российская рок-группа, основанная в 1997 году в Москве. В состав группы входят Виктор Пузо (бас-гитара, вокал) и Прохор Алексеев (вокал, электрогитара). Тематика песен коллектива носит алкогольно-бытовой характер, а в некоторых песнях используются нецензурные выражения. Группа выпустила несколько студийных альбомов, включая "Готика" (2001), "Водка" (2008), "Алла" (2010) и "Тлен" (2013).

Треклист:

  • Воины Света
  • Асфальт
  • Ночь
  • Молодость
  • Реквием
  • Транзистор
  • Тревожная
  • Шорох шпал
  • Завет

Отзывы о товаре Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297801691P]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Воины Света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием, Транзистор, Тревожная, Шорох шпал, Завет
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Асфальт" - седьмой студийный альбом российского коллектива Прохор и Пузо, выпущенный в 2024 году на CD и в 2025 на виниле. Он выдержан в привычной для музыкантов манере инди-рока с элементами постпанка и психоделики. Оформлением релиза занимался Дмитрий Ремизов.

"Прохор и Пузо" - российская рок-группа, основанная в 1997 году в Москве. В состав группы входят Виктор Пузо (бас-гитара, вокал) и Прохор Алексеев (вокал, электрогитара). Тематика песен коллектива носит алкогольно-бытовой характер, а в некоторых песнях используются нецензурные выражения. Группа выпустила несколько студийных альбомов, включая "Готика" (2001), "Водка" (2008), "Алла" (2010) и "Тлен" (2013).

Треклист:

  • Воины Света
  • Асфальт
  • Ночь
  • Молодость
  • Реквием
  • Транзистор
  • Тревожная
  • Шорох шпал
  • Завет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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