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Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка

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Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 1
Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 2
Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 3
Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 4
Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Диана Арбенина
Альбом (сингл)
Bloody Mary
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 1
  • Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 2
  • Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 3
  • Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 4
  • Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Диана Арбенина
Альбом (сингл)
Bloody Mary
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Не смотри на меня, Линч, 15 границ, Обстоятельства, Вот и я, Серф, Назови меня, Кузнечики, Реагенты, Сколько тебе лет, Вlооdymаry
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка

Hoвaя, лицензионная, виниловая пластинка с нoвым сoльным альбомом лидepа гpуппы «Hочныe Cнaйпepы» Дианы Арбeниной — «BLOODYМARY» . Альбом «ВLООDYМАRY» был выпускен 21 марта 2025 года и стал откровенной историей о любви, собранной из 11 треков, часть из которых уже выходила как синглы . Сама Арбенина описывает пластинку как «предельную честность, драматургию и музыкальную амплитуду, где электронный грув соседствует с полной тишиной» .

Треклист

  1. Не смотри на меня
  2. Линч
  3. 15 границ
  4. Обстоятельства
  5. Вот и я
  6. Серф
  7. Назови меня
  8. Кузнечики
  9. Реагенты
  10. Сколько тебе лет
  11. Вlооdymаry

Отзывы о товаре Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Диана Арбенина
Альбом (сингл)
Bloody Mary
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Не смотри на меня, Линч, 15 границ, Обстоятельства, Вот и я, Серф, Назови меня, Кузнечики, Реагенты, Сколько тебе лет, Вlооdymаry
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Hoвaя, лицензионная, виниловая пластинка с нoвым сoльным альбомом лидepа гpуппы «Hочныe Cнaйпepы» Дианы Арбeниной — «BLOODYМARY» . Альбом «ВLООDYМАRY» был выпускен 21 марта 2025 года и стал откровенной историей о любви, собранной из 11 треков, часть из которых уже выходила как синглы . Сама Арбенина описывает пластинку как «предельную честность, драматургию и музыкальную амплитуду, где электронный грув соседствует с полной тишиной» .

Треклист

  1. Не смотри на меня
  2. Линч
  3. 15 границ
  4. Обстоятельства
  5. Вот и я
  6. Серф
  7. Назови меня
  8. Кузнечики
  9. Реагенты
  10. Сколько тебе лет
  11. Вlооdymаry
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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