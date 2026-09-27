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Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка

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Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 1
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 2
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 3
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 4
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 5
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 6
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 7
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Филипп Киркоров
Альбом (сингл)
Uno
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 1
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 2
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 3
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 4
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 5
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 6
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 7
  • Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Филипп Киркоров
Альбом (сингл)
Uno
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я эту жизнь тебе отдам, Одинокая, нежная, Везувий, Я без тебя задыхаюсь, Небо по венам, Дальше буду жить, Фиолетовая вата, Слухи, Позволь, Чёрная пантера, Полюбила любовь, От ада до рая, Я буду рядом
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка

Филипп Киркоров представляет свой новый студийный альбом «UNO» (2025) — масштабную работу, объединяющую 13 треков в единое музыкальное высказывание. Этот релиз демонстрирует артиста на пике творческой эволюции, где фирменный поп-драматизм встречается с современными продюсерскими решениями, латинскими ритмами и электронными текстурами. «UNO» — это альбом-путешествие по полярным эмоциям: от страсти и одержимости до нежности и светлой грусти. Альбом открывается драматичным гимном «Я эту жизнь тебе отдам» и ведёт слушателя через каскад эмоций: от чувственного «Одинокая, нежная» и взрывного «Везувия» до меланхоличной баллады «Я буду рядом». Каждая композиция — это отточенная работа, где вокал Киркорова раскрывается в новом амплуа, сохраняя свою узнаваемую мощь. Это виниловое издание станет центральным элементом коллекции для всех поклонников артиста и ценителей качественной, эмоционально насыщенной поп-музыки с театральным размахом.

Треклист

  1. Я эту жизнь тебе отдам
  2. Одинокая, нежная
  3. Везувий
  4. Я без тебя задыхаюсь
  5. Небо по венам
  6. Дальше буду жить
  7. Фиолетовая вата
  8. Слухи
  9. Позволь
  10. Чёрная пантера
  11. Полюбила любовь
  12. От ада до рая
  13. Я буду рядом

Отзывы о товаре Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Филипп Киркоров
Альбом (сингл)
Uno
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я эту жизнь тебе отдам, Одинокая, нежная, Везувий, Я без тебя задыхаюсь, Небо по венам, Дальше буду жить, Фиолетовая вата, Слухи, Позволь, Чёрная пантера, Полюбила любовь, От ада до рая, Я буду рядом
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Страна производитель
Россия
Описание

Филипп Киркоров представляет свой новый студийный альбом «UNO» (2025) — масштабную работу, объединяющую 13 треков в единое музыкальное высказывание. Этот релиз демонстрирует артиста на пике творческой эволюции, где фирменный поп-драматизм встречается с современными продюсерскими решениями, латинскими ритмами и электронными текстурами. «UNO» — это альбом-путешествие по полярным эмоциям: от страсти и одержимости до нежности и светлой грусти. Альбом открывается драматичным гимном «Я эту жизнь тебе отдам» и ведёт слушателя через каскад эмоций: от чувственного «Одинокая, нежная» и взрывного «Везувия» до меланхоличной баллады «Я буду рядом». Каждая композиция — это отточенная работа, где вокал Киркорова раскрывается в новом амплуа, сохраняя свою узнаваемую мощь. Это виниловое издание станет центральным элементом коллекции для всех поклонников артиста и ценителей качественной, эмоционально насыщенной поп-музыки с театральным размахом.

Треклист

  1. Я эту жизнь тебе отдам
  2. Одинокая, нежная
  3. Везувий
  4. Я без тебя задыхаюсь
  5. Небо по венам
  6. Дальше буду жить
  7. Фиолетовая вата
  8. Слухи
  9. Позволь
  10. Чёрная пантера
  11. Полюбила любовь
  12. От ада до рая
  13. Я буду рядом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Филипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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