Описание товара The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка

Дебютный альбом для Twin / Tone Records 1981 года, Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash, возвестил о конкурирующих тенденциях группы из Миннеаполиса к неизгладимому гению и безрассудной самоотдаче. Легендарный состав основателей Mats - солист / автор песен и гитарист Пол Вестерберг, барабанщик Крис Марс, братья Боб и Томми Стинсон (ведущая гитара и бас соответственно) - дали захватывающий, динамичный звук на альбоме с теперь уже классическими песнями, такими как «Takin A Ride», «Shiftless When Idle» и «Customer». Этой осенью Rhino отмечает 40-летие Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash выпуском набора, состояшего из 4CD / 1LP, который представляет собой замечательный документ о годах становления The Replacements. Из 100 треков сета 67 никогда не были выпущены ранее, включая первые демо-записи, записанные группой в начале 1980 года, а также профессионально записанный концерт в январе 1981 года. Наряду с недавно обновленной версией оригинального альбома, он также раскрывает многие неизданные черновики, альтернативные дубли и демо-записи первых 18 месяцев совместной работы группы. Включенный в набор LP под названием Deliberate Noise представляет собой альтернативную версию оригинального альбома с использованием ранее не издававшихся треков. Делюксовое издание Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash представлено в книге 12x12 в твердом переплете, загруженной десятками редко встречающихся фотографий. Сет был спродюсирован соучредителем Twin / Tone Records Питером Джесперсоном, Джейсоном Джонсом из Rhino и биографом Replacements Бобом Мехром, который получил премию Грэмми в категории Best Album Notes за работу над знаменитым бокс-сетом группы 2019 года Dead Man’s Pop. Мехр снова написал подробные заметки, которые сопровождают этот набор, в котором представлены новые интервью с The Replacements. Бывший менеджер группы Джесперсон также напоминает об эпохе Sorry Ma.. Сет открывается обновленной версией оригинального альбома, дополненной бисайдом If Only You Were Lonely. Второй диск под названием Raised in the City углубляется в самые первые записи группы («Try Me», «Shes Firm», «Lookin For Ya»), а также студийные демо с альбомов (включая «Shutup»» и «I Hate Music»), ауттеки (в том числе «Shape Up» и «Get On The Stick») и редкие подвальные записи («Lie About Your Age» «Johnny Fast»). Некоторые из них появились в переиздании Rhino «Sorry Ma» в 2008 году, но более дюжины, включенные в новый набор, так и не были выпущены. Четыре ауттека с третьего диска сборника, Tape’s Rolling, дебютировали в том же переиздании 2008 года, но здесь к ним присоединилось более двух десятков неизданных записей. Основные моменты включают электризующие альтернативные версии «Johnnys Gonna Die» и «Love You Till Friday», альтернативные миксы для «Rattlesnake» и «More Cigarettes», а также домашние демо Вестерберга «Youre Pretty When Youre Rude» и «“If Only You Were Lonely.». Делюксовое издание завершается на высокой ноте самой ранней профессиональной концертной записью The Replacements. Ранее неизданный концерт, получивший название Unsuitable for Airplay, был запечатлен мобильным устройством Twin / Tone 23 января 1981 года на 7-й улице в Миннеаполисе, Миннесота. Часть шоу позже транслировалась на местной радиостанции KFAI. Концерт состоялся, когда группа работала над Sorry Ma. Сет-лист шоу заполнен рабочими версиями песен, которые появятся на их дебютном альбоме («Hangin Downtown», «Somethin to D?», «Rattlesnake»), а также другими ранними номерами, которые так и не были выпущены («Mistake», «Excuse Me»), а также избранными каверами на песни Heartbreakers «I Wanna Be Loved» «My Town» группы Slade, «All Day and All of the Night» The Kinks, «Trouble Boys» Дэйва Эдмундса и другими.