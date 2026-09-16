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Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка

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Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 1
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 2
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 3
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 4
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 5
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 6
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 7
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 8
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 9
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 10
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 11
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vegyn
Альбом (сингл)
Blue Moon Safari
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 1
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 2
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 3
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 4
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 5
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 6
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 7
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 8
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 9
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 10
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 11
  • Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5054197899683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vegyn
Альбом (сингл)
Blue Moon Safari
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Star In The Sky (Vegyn Remix), Sexy Boy (Vegyn Remix), All I Need (Vegyn Remix), Kelly Watch The Stars (Vegyn Remix), Ce Matin L? (Vegyn Remix), La Femme Dargent (Vegyn Remix), Remember (Vegyn Remix), You Make It Easy (Vegyn Remix), Talisman (Vegyn Remix), Le Voyage De Penelope (Vegyn Remix)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка

В смелом кроссовере жанров и эпох британский продюсер и электронный исполнитель Джо Торналли, известный как Vegyn, переосмысливает культовый дебютный альбом Air 1998 года Moon Safari. Издание на синем виниле к RSD 2025.. Вегин приобрел известность благодаря работе с такими людьми, как Фрэнк Оушен и Трэвис Скотт, и зарекомендовал себя как прогрессивный продюсер, который сочетает сочные, атмосферные звуковые ландшафты с экспериментальными битами и чувством непредсказуемости. Создавая ремикс на Moon Safari, Вегин привносит свое уникальное видение в любимый шедевр французского дуэта в стиле эмбиент-поп, наполняя его свежей, современной энергией. Такие треки альбома Air, как «Sexy Boy», «All I Need» и «La Femme dArgent», стали синонимами спокойной и расслабленной атмосферы той эпохи. В руках Вегина эти треки сохраняют суть оригиналов, одновременно выходя на новые территории. Подход Вегина к ремиксам заключается не столько в воссоздании прошлого, сколько в его развитии. Результат — «Blue Moon Safari» звучит одновременно ностальгически и прогрессивно, переосмысливая эту вечную пластинку, придавая ей современный оттенок.

Отзывы о товаре Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5054197899683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vegyn
Альбом (сингл)
Blue Moon Safari
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Star In The Sky (Vegyn Remix), Sexy Boy (Vegyn Remix), All I Need (Vegyn Remix), Kelly Watch The Stars (Vegyn Remix), Ce Matin L? (Vegyn Remix), La Femme Dargent (Vegyn Remix), Remember (Vegyn Remix), You Make It Easy (Vegyn Remix), Talisman (Vegyn Remix), Le Voyage De Penelope (Vegyn Remix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В смелом кроссовере жанров и эпох британский продюсер и электронный исполнитель Джо Торналли, известный как Vegyn, переосмысливает культовый дебютный альбом Air 1998 года Moon Safari. Издание на синем виниле к RSD 2025.. Вегин приобрел известность благодаря работе с такими людьми, как Фрэнк Оушен и Трэвис Скотт, и зарекомендовал себя как прогрессивный продюсер, который сочетает сочные, атмосферные звуковые ландшафты с экспериментальными битами и чувством непредсказуемости. Создавая ремикс на Moon Safari, Вегин привносит свое уникальное видение в любимый шедевр французского дуэта в стиле эмбиент-поп, наполняя его свежей, современной энергией. Такие треки альбома Air, как «Sexy Boy», «All I Need» и «La Femme dArgent», стали синонимами спокойной и расслабленной атмосферы той эпохи. В руках Вегина эти треки сохраняют суть оригиналов, одновременно выходя на новые территории. Подход Вегина к ремиксам заключается не столько в воссоздании прошлого, сколько в его развитии. Результат — «Blue Moon Safari» звучит одновременно ностальгически и прогрессивно, переосмысливая эту вечную пластинку, придавая ей современный оттенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vegyn - Blue Moon Safari (coloured) (5054197899683) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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