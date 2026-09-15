Top.Mail.Ru
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка - фото 1
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка - фото 1
  • Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588305016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Dead Club City (Deluxe) Tracklist:, Welcome To The DCC, Overcome, Tomorrow Is Closed, Keeping You Around, City Haunts, You Love Me Yetx, Members Only, Green EyeSiena, Foreign Language, Talking To Myself, Pop The Balloon, Oh NHe Said Whatx, TimFatKarmGod, Pure You, Overcome (Stripped), Tomorrow Is Closed (Stripped)
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dead Club City (Deluxe) Tracklist:, Welcome To The DCC, Overcome, Tomorrow Is Closed, Keeping You Around, City Haunts, You Love Me Yetx, Members Only, Green EyeSiena, Foreign Language, Talking To Myself, Pop The Balloon, Oh NHe Said Whatx, TimFatKarmGod, Pure You, Overcome (Stripped), Tomorrow Is Closed (Stripped)

Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588305016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Dead Club City (Deluxe) Tracklist:, Welcome To The DCC, Overcome, Tomorrow Is Closed, Keeping You Around, City Haunts, You Love Me Yetx, Members Only, Green EyeSiena, Foreign Language, Talking To Myself, Pop The Balloon, Oh NHe Said Whatx, TimFatKarmGod, Pure You, Overcome (Stripped), Tomorrow Is Closed (Stripped)
Развернуть
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dead Club City (Deluxe) Tracklist:, Welcome To The DCC, Overcome, Tomorrow Is Closed, Keeping You Around, City Haunts, You Love Me Yetx, Members Only, Green EyeSiena, Foreign Language, Talking To Myself, Pop The Balloon, Oh NHe Said Whatx, TimFatKarmGod, Pure You, Overcome (Stripped), Tomorrow Is Closed (Stripped)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nothing But Thieves - Dead Club City (0196588305016) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...