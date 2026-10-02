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Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Iron Maiden, En Vivo (0190295836436)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка

Track List

A1Satellite 154:36
A2The Final Frontier4:10
A3El Dorado5:52
B12 Minutes To Midnight5:50
B2The Talisman8:45
B3Coming Home5:57
C1Dance Of Death9:03
C2The Trooper3:59
C3The Wicker Man5:06
D1Blood Brothers
D2When The Wild Wind Blows
E1The Evil That Men Do
E2Fear Of The Dark
E3Iron Maiden
F1The Number Of The Beast
F2Hallowed Be Thy Name
F3Running Free

Отзывы о товаре Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Satellite 154:36
A2The Final Frontier4:10
A3El Dorado5:52
B12 Minutes To Midnight5:50
B2The Talisman8:45
B3Coming Home5:57
C1Dance Of Death9:03
C2The Trooper3:59
C3The Wicker Man5:06
D1Blood Brothers
D2When The Wild Wind Blows
E1The Evil That Men Do
E2Fear Of The Dark
E3Iron Maiden
F1The Number Of The Beast
F2Hallowed Be Thy Name
F3Running Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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