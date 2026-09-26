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Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) - фото 1
Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) - фото 1
  • Виниловая пластинка Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка

Villains - новый, седьмой студийный альбом американских рокеров Queens Of The Stone Age, вышедший в августе 2017 года. Продюсированием лонгплея занимался Марк Ронсон. Микшировал треки еще один опытнейший человек - Алан Молдер, на счету которого работы с Depeche Mode, The Smashing Pumpkins и другими видными музыкантами. На новом альбоме музыканты решили сознательно уйти от депрессивных и мрачных ноток предыдущего альбома ... Like Clockwork. Queens Of the Stone Age - калифорнийская рок-группа, образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одним из наиболее ярких представителей стоунер-рока.

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Villains - новый, седьмой студийный альбом американских рокеров Queens Of The Stone Age, вышедший в августе 2017 года. Продюсированием лонгплея занимался Марк Ронсон. Микшировал треки еще один опытнейший человек - Алан Молдер, на счету которого работы с Depeche Mode, The Smashing Pumpkins и другими видными музыкантами. На новом альбоме музыканты решили сознательно уйти от депрессивных и мрачных ноток предыдущего альбома ... Like Clockwork. Queens Of the Stone Age - калифорнийская рок-группа, образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одним из наиболее ярких представителей стоунер-рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка - по цене 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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