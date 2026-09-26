Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
В наличии
Код товара: 624701
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 690 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка
Villains - новый, седьмой студийный альбом американских рокеров Queens Of The Stone Age, вышедший в августе 2017 года. Продюсированием лонгплея занимался Марк Ронсон. Микшировал треки еще один опытнейший человек - Алан Молдер, на счету которого работы с Depeche Mode, The Smashing Pumpkins и другими видными музыкантами. На новом альбоме музыканты решили сознательно уйти от депрессивных и мрачных ноток предыдущего альбома ... Like Clockwork. Queens Of the Stone Age - калифорнийская рок-группа, образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одним из наиболее ярких представителей стоунер-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Villains - новый, седьмой студийный альбом американских рокеров Queens Of The Stone Age, вышедший в августе 2017 года. Продюсированием лонгплея занимался Марк Ронсон. Микшировал треки еще один опытнейший человек - Алан Молдер, на счету которого работы с Depeche Mode, The Smashing Pumpkins и другими видными музыкантами. На новом альбоме музыканты решили сознательно уйти от депрессивных и мрачных ноток предыдущего альбома ... Like Clockwork. Queens Of the Stone Age - калифорнийская рок-группа, образованная в 1996 году. В своем творчестве коллектив сочетает такие стили, как метал и психоделический рок. Группа является одним из наиболее ярких представителей стоунер-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Queens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая пластинка - по цене 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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