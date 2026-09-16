Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка
«B?te Noire» — седьмой сольный студийный альбом английского певца Брайана Ферри, выпущенный в 1987 году. Он имел коммерческий успех и признание критиков, достигнув 9-го места в чарте Великобритании и получив золотой статус по версии Британской ассоциации производителей фонограмм. Альбом впервые с 1987 года выходит ограниченным тиражом на цветном виниле. Первый сингл «The Right Stuff» — совместная работа с Джонни Марром, основанная «Money Changes Everything» The Smiths, — стал единственным хитом с альбома, попавшим в топ-40 в Великобритании, достигнув 37-го места. Второй сингл, «Kiss and Tell», попал в американский топ-40 (став единственным сольным синглом Ферри, попавшим в американский топ-40). Песня также прозвучала в фильме «Яркие огни, большой город». Третий и последний сингл, «Limbo», достиг 86-го места в Великобритании. В промо-клипе «Kiss and Tell» снялись модели Денис Льюис (которая также появилась на обложке сингла), Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис.
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