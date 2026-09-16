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Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 7
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 8
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 9
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Bete Noire
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 7
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 8
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 9
  • Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка
5 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964185133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Bete Noire
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Limbo, Kiss And Tell, New Town, Day For Night, Zamba, The Right Stuff, Seven Deadly Sins, The Name Of The Game, Bete Noire
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка

«B?te Noire» — седьмой сольный студийный альбом английского певца Брайана Ферри, выпущенный в 1987 году. Он имел коммерческий успех и признание критиков, достигнув 9-го места в чарте Великобритании и получив золотой статус по версии Британской ассоциации производителей фонограмм. Альбом впервые с 1987 года выходит ограниченным тиражом на цветном виниле. Первый сингл «The Right Stuff» — совместная работа с Джонни Марром, основанная «Money Changes Everything» The Smiths, — стал единственным хитом с альбома, попавшим в топ-40 в Великобритании, достигнув 37-го места. Второй сингл, «Kiss and Tell», попал в американский топ-40 (став единственным сольным синглом Ферри, попавшим в американский топ-40). Песня также прозвучала в фильме «Яркие огни, большой город». Третий и последний сингл, «Limbo», достиг 86-го места в Великобритании. В промо-клипе «Kiss and Tell» снялись модели Денис Льюис (которая также появилась на обложке сингла), Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис.

Отзывы о товаре Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964185133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Bete Noire
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Limbo, Kiss And Tell, New Town, Day For Night, Zamba, The Right Stuff, Seven Deadly Sins, The Name Of The Game, Bete Noire
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«B?te Noire» — седьмой сольный студийный альбом английского певца Брайана Ферри, выпущенный в 1987 году. Он имел коммерческий успех и признание критиков, достигнув 9-го места в чарте Великобритании и получив золотой статус по версии Британской ассоциации производителей фонограмм. Альбом впервые с 1987 года выходит ограниченным тиражом на цветном виниле. Первый сингл «The Right Stuff» — совместная работа с Джонни Марром, основанная «Money Changes Everything» The Smiths, — стал единственным хитом с альбома, попавшим в топ-40 в Великобритании, достигнув 37-го места. Второй сингл, «Kiss and Tell», попал в американский топ-40 (став единственным сольным синглом Ферри, попавшим в американский топ-40). Песня также прозвучала в фильме «Яркие огни, большой город». Третий и последний сингл, «Limbo», достиг 86-го места в Великобритании. В промо-клипе «Kiss and Tell» снялись модели Денис Льюис (которая также появилась на обложке сингла), Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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